Das Sony Santa Monica-Studio hat mit God of War ein wahres Meisterstück geschaffen. Könnte eine Fortsetzung auf dem Weg sein? Der Gameplay Director meint zumindest, dass während des „Future of Gaming“-Events etwas bekannt gegeben werde.

An was genau das Santa Monica-Studio gerade arbeitet, ist noch streng unter Verschluss – doch nachdem Gameplay Director Jeet Shroff über Twitter anteaste, dass während des großen PS5-Events The Future of Gaming gezeigt werden wird, „was die Zukunft bereithält“, gingen die Spekulationen über ein God of War 2 los.

Come join us as we get into the details about what the future has in store! #gamedev#playstationhttps://t.co/GPBp4dxkxP — Jeet Shroff (@theshroffage) June 9, 2020

Ist ein God of War 2 in Arbeit?

Das könnte ein Ankündigungs-Trailer während des PS5-Events zumindest bestätigen. Unwahrscheinlich ist es jedenfalls nicht. Bereits im Januar teilte Sony Santa Monicas Narrative Animator Kim Newman auf Twitter ein Bild in einem Mo-Cap-Anzug, was darauf hinweisen könnte, dass die Arbeiten am Spiel bereits seit einer Weile laufen.

Feels good to be back in the suit.💪 @SonySantaMonicapic.twitter.com/JlfnZB1r8Q — ˗ˏˋKim Newmanˊˎ˗ bIm (@KimboSlasher) January 10, 2020

Bis wir wissen, was das Studio bekannt geben möchte, müssen wir uns noch bis morgen gedulden. Das „Future of Gaming“-Event findet am Donnerstag, den 11. Juni 2020 um 22 Uhr statt.

Wenn ihr den ersten Teil noch nachholen möchtet, empfehlen wir euch den PlayStation Store. Dort bekommt ihr God of War derzeit für 19,99 Euro.

Was denkt ihr, was das Studio ankündigen könnte? Würdet ihr euch über ein God of War 2 freuen, oder hättet ihr etwas anderes im Sinn? Schreibt uns eure Meinung dazu sehr gerne in die Kommentare.