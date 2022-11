Kratos und Atreus können ab sofort ein neues Abenteuer auf der PlayStation 5 erleben. Ein Fehler von Sony führt allerdings dazu, dass ausgerechnet die treusten Fans enttäuscht werden. Die 200-Euro-Edition des PlayStation-Hits ist nicht bei allen komplett.

God of War: Ragnarök Facts

God of War Ragnarök: Die größten Fans bleiben im Regen stehen

Die Collector's-Edition von God of War Ragnarök enthält einige Extras für Hardcore-Fans. Ihr bekommt ein Zwergen-Würfelset, einige digitale Ausrüstungsgegenstände und sogar eine 40-cm große Nachbildung von Thors Hammer Mjölnir. Einige Fans berichten jetzt allerdings, dass in ihrer Box ausgerechnet das Spiel selbst fehlt.

Auf Twitter teilen die Fans die Bilder ihrer Collector's-Editionen bei denen Sony das Steelbook vergessen hat. Dort wäre zwar sowieso keine Spiel-Disc enthalten gewesen, aber zumindest ein Gutschein, mit dem Fans das Spiel für PS4 oder PS5 herunterladen können.

Ein solcher Fehler ist mehr als ärgerlich für die Spieler, die direkt zum Launch mit God of War Ragnarök loslegen wollten. Bei einem Preis von 214,99 Euro für die Collector's-Edition und 269,99 Euro für die Jötnar-Edition sollte das eigentlich nicht passieren (Quelle: PlayStation).

Das hat God of War Ragnarök auf der PlayStation 5 zu bieten:

God of War Ragnarök auf der PS5

Code-Chaos bei God of War Ragnarök

Es scheint jedoch noch mehr Verwirrungen um die Collector's-Edition von God of War Ragnarök zu geben. Auf Reddit zeigt ein Spieler, dass in seinem Steelbook zwei identische Codes für digitale Ausrüstung enthalten waren. Der Download-Code für das Spiel selbst fehlt allerdings (Quelle: Reddit).

Glücklicherweise scheint der Fehler nur eine relativ kleine Anzahl von Spielern zu betreffen. Gerade für die ist es aber umso frustrierender mit Sony in Verbindung zu treten. Viele beschweren sich darüber, dass der PlayStation-Hersteller bisher nur wenig Interesse daran zeigen würde, das eigene Schlamassel in Ordnung zu bringen. Vielleicht ist der Publisher noch zu beschäftigt damit, sich in den positiven Bewertungen des neuen God of Wars zu sonnen. Auch unsere Kollegen von spieletipps stellen da keine Ausnahme da. In ihrem Test vergeben sie ganze 93 von 100 Punkten für Kratos neues Abenteuer.

Wenn ihr Glück hattet und ein Exemplar von God of War Ragnarök für die PlayStation 4 ergattern konntet, dann solltet ihr vorher einige Maßnahmen ergreifen. Die Lüfter der älteren Konsole könnten ansonsten Probleme mit Kratos neuem Abenteuer bekommen.