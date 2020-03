GOG: Großer Spring Sale inklusive The Witcher-Goodie-Pack

GOG hat einen großen Spring Sale gestartet und rabattiert zahlreiche PC-Spiele. Der Sale läuft bis zum 30. März 2020, wenn ihr schnell seid, könnt ihr euch zusätzlich eine kostenlose The Witcher-Goodie-Kollektion sichern.

Es ist Frühling – bald lässt sich die Sonne mehr blicken und Ostern steht vor der Tür. Zeit für einen Spring Sale und GOG mischt da kräftig mit. Rund 3.600 Spiele sind derzeit auf der Seite reduziert. Teilweise könnt ihr sogar bis zu 85 Prozent sparen. Ein paar Schnäppchen haben wir weiter unten für euch zusammengefasst.

Wenn ihr schnell seid, könnt ihr euch derzeit außerdem eine kostenlose The Witcher-Goodie-Kollektion sichern. Diese enthält Artworks, Bücher, Soundtracks, Making-of-Videos, das Konzert zum Spiel, Wallpaper und viele weitere Goodies der The Witcher-Spiele. Diese Geschenke könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite, egal ob ihr etwas kauft oder nicht, per Knopfdruck noch bis zum 18. März 2020 um 15:00 Uhr sichern.

Old but Gold.

Bilderstrecke starten (22 Bilder) 20 Spiele, die 2020 schon 20 Jahre alt werden

GOG: Ein paar Angebote in der Übersicht

Da rund 3.600 Titel eine ganze Menge sind, haben wir ein paar besonders gute Angebote für euch herausgesucht. Wir empfehlen aber natürlich, selbst noch etwas zu stöbern.

The Witcher: Enhanced Edition für 8,89 1,39 Euro

The Witcher 3 für 49,99 14,99 Euro

The Witcher 3 Erweiterungspass für 24,99 9,99 Euro

XCOM 2 für 49,99 12,49 Euro

Dishonored Complete Edition für 69,99 27,99 Euro

Dragon Age: Origins Ultimate Edition für 19,99 5,00 Euro

Anno 1404 Gold Edition für 14,99 2,99 Euro

Hellblade Senua’s Sacrifice für 29,99 10,19 Euro

Darkest Dungeon für 22,99 6,89 Euro

Bioshock Infinite Complete Edition für 54,99 13,79 Euro

Worms: Armageddon für 14,99 2,99 Euro

Metro: Last Light Redux für 19,99 5,00 Euro

Banished für 17,69 5,99 Euro

The Surge 2 für 49,99 27,49 Euro

Schreibt uns in die Kommentare, ob für euch etwas bei diesem Sale dabei ist und wofür ihr euch diesmal entschieden habt. Was sagt ihr denn außerdem zu der Goodie-Kollektion von The Witcher?