GOG hat für kurze Zeit einen grandiosen Shooter kostenlos im Sortiment. Hier solltet ihr wirklich zugreifen!

XIII: Remake Facts

Kostenlose Games sind immer etwas tolles. Dieses mal ist es die Seite GOG.com, die euch mit einem Geschenk bewirft. Bei diesem Shooter-Klassiker kann man auch schwer „Nein“ sagen. Allerdings gilt das Angebot nur noch für kurze Zeit.

XIII kostenlos bei GOG – jetzt zugreifen!

Wenn ihr einen GOG-Account habt, könnt ihr jetzt kostenlos den Ego-Shooter XIII abgreifen. Der Comic-Look dieses actiongeladenen Spiels sollte besonders Fans der Borderlands-Reihe locken. Bei XIII geht es um David Duchovny, besser bekannt unter seinem Decknamen Agent Mulder.

Er wird verdächtigt, den Präsidenten der Vereinigten Staaten ermordet zu haben. Dieser Verschwörung müsst ihr im Verlauf des Spiels auf den Grund gehen und herausfinden, was dahintersteckt. Der Clou dabei – ihr habt euer Gedächtnis verloren.

Euch erwartet ein actiongeladener Agententhriller mit viel Kugelhagel, First-Person-Action und einer fesselnden Story. Wenn ihr die Serie Archer mochtet, solltet ihr XIII auf jeden Fall eine Chance geben. Auch, wenn der ikonische Humor fehlt.

XIII erschien im Jahr 2003 und wurde letztes Jahr mit einem Remake neu aufgelegt. Das auf einer gleichnamigen Comicserie basierende Originalspiel wird dabei von Ubisoft gepublisht und konnte seinerzeit gute Bewertungen abgreifen.

Dass GOG die alte Version des Spiels verschenkt, ist dabei gar nicht mal so schlimm. Das Remake fuhr reihenweise schlechte Wertungen ein – ihr verpasst also nichts. Durch den Comic-Look ist die Grafik sowieso zeitlos. Sichert euch also XIII, so lange es noch geht!

Wenn auch ihr dem Game eine Chance geben wollt, müsst ihr schnell sein. Das Angebot bei GOG gilt nur noch bis Donnerstag, dem 1. April um 15 Uhr. Mit dem Zocken könnt ihr euch aber Zeit lassen. Habt ihr das Spiel einmal eurer Bibliothek hinzugefügt, gehört es für immer euch.