Goodbye, Stranger Things: Hauptdarstellerin hat keine Lust mehr

Alles hat ein Ende, so auch Stranger Things. Nach fünf Staffeln soll die Kult-Serie auf Netflix enden. Die Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown weint dieser dabei keine Träne nach, sondern hat viel mehr die Faxen dicke.

„Es ist wie ein Schulabschluss“: Millie Bobby Brown über das Ende einer Ära

In einem Interview gegenüber fearhq.com berichtete die Schauspielerin noch vor dem Hollywood-Streik, der zur Zeit sehr viele Filme verzögert, dass sie Stranger Things allmählich hinter sich lassen möchte. Sie beschreibt es wie einen Schulabschluss. Wie das letzte Jahr, das man voller Dankbarkeit genießt, jedoch in dem Bewusstsein, fortan sein Leben selbst gestalten zu müssen und zu dürfen.

Diese Ansicht hat sich aufgrund des andauernden Hollywood-Streiks noch einmal gefestigt. Da sich unter den Streikenden auch die Autoren der beliebten Mystery-Serie befinden, wird die finale Staffel von Stranger Things noch etwas auf sich warten lassen.

Finale ohne Hauptdarstellerin? Wie es nun weitergeht

Obwohl Millie Bobby Brown das Ende der Serie dankend herbeierseht, hat sie trotz des Streiks allerdings offenbar nicht vor, einfach kurz vor Ende auszusteigen. Diesbezüglich gibt es zumindest keinerlei Hinweise. Sollte Netflix allerdings unerwarteterweise eine weitere Staffel Stranger Things planen, so müssen sich die Produzenten im Klaren darüber sein, dass diese wohl ohne die 19-jährige Schauspielerin stattfinden wird.

Eine Fortsetzung ist ohnehin bereits geplant, allerdings möchte Netflix die gefeierte Reihe zukünftig als Zeichentrickserie fortführen. Dafür auserkoren wurde das australische Studio Flying Bark, das bereits in der Vergangenheit Kindheitslegenden wie „Die Biene Maja“ oder „Blinky Bill“ zu einem neuem Look verholfen hat.

Millie Bobby Brown wird sicherlich trotzdem auch zukünftig auf der Leinwand zu sehen sein. Durch Produktionen wie „Enola Holmes“ oder „Godzilla 2: King of the Monsters“ hat sie sich bereits erfolgreich aus der festgefahrenen Rolle der Eleven aus Stranger Things befreit. Dadurch ist davon auszugehen, dass sie auch zukünftig in hoffentlich großartigen Filmen und Serien zu sehen sein wird.

