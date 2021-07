Wer in Google Chrome gleichzeitig viele Tabs nutzt, kennt das Problem: Bei den kleinen Icons ist schnell mal versehentlich ein Tab geschlossen, den man eigentlich noch brauchte. Die Wiederherstellung ist lästig, doch Google geht das Problem nun an.

Chrome erhält schnelle Tab-Wiederherstellung per Cache

Google arbeitet offenbar an einer schnellen Wiederherstellungsfunktion für geschlossene Tabs im Chrome Browser. Damit will man ein lästiges Problem beseitigen, dass viele Nutzerinnen und Nutzer alltäglich in ihrer Arbeit stört. Versehentlich geschlossene Tabs können so viel schneller wieder hergestellt werden, praktisch ohne Zeitverzögerung. Allerdings wird wohl auch eine schnelle Reaktion von uns Nutzern verlangt.

In einem öffentlich zugänglichen Entwicklerforum sind drei Code-Varianten aufgetaucht, welche die Arbeit an so einer Schnellladefunktion für Chrome-Tabs zeigen (Quelle: Androidpolice). Demnach setzt man bei der Entwicklung auf ein ähnliches System wie beim Vor- und Zurückwechseln zwischen nacheinander aufgerufenen Seiten in einem Tab – ähnlich schnell soll dann auch die Wiederherstellung funktionieren.

Schließt ihr dann versehentlich einen Tab, bleiben euch 15 Sekunden, um ihn wiederherzustellen, ganz ohne Zeitverlust für erneuten Seitenaufbau. Ein passender Shortcut wäre hier wünschenswert und es ist schwer vorstellbar, dass eine so nützliche Funktion keinen erhält. Eine ähnliche Möglichkeit gibt es bereits für Chrome unter Android, bei der Desktop-Variante soll sie aber noch weiter gehen.

Googles Cache-Lösung erleichtert vielen Nutzern die Arbeit

Zuvor war es nur möglich, über den Browserverlauf relativ schnell auf die zuletzt geschlossenen Tabs wieder zuzugreifen. Diese müssen dann aber von Null auf neu geladen werden. Je nach Webseite kann dabei Zeit verloren gehen, die sich besser anders nutzen lässt – ganz zu schweigen von dem Schreck, den viele Nutzerinnen und Nutzer erleben, wenn der wichtige Tab auf einmal weg ist, an dem man gerade arbeitet.

Da Google Chrome zu den beliebtesten Browsern weltweit gehört, wird diese Änderung vielen Nutzern zugute kommen, ob privat oder beruflich. Laut Androidcentral deutet bisher alles auf ein work in progress hin. Bis das nützliche Feature für alle Nutzerinnen und Nutzer von Chrome implementiert wird, kann es also noch dauern, ein Startdatum ist nicht bekannt.