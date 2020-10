Es ist ein gut gehütetes Geheimnis, welches weder Google noch Apple an die große Glocke hängen. Wenn man davon dann aber Kenntnis erlangt und erfährt, wie viel Google mittlerweile an Apple zahlt, haut einen dies schlichtweg um.

Viele wissen es gar nicht, doch Apple erhält von Google Unsummen an Geld – jedes Jahr aufs Neue. Was der iPhone-Hersteller dafür tun muss? Nur Google als Standard-Suchmaschine auf dem iPhone, Siri und Co. einrichten, mehr nicht. Schon 2017 berichteten wir über derartige Praktiken. Damals spekulierte man über circa 3 Milliarden US-Dollar pro Jahr, ausgehend von einer Milliarde im Jahr 2014. Doch was Google aktuell an Apple für die exklusive Position bezahlt, schlägt dem Fass den Boden aus.

Google zahle bis zu 12 Milliarden US-Dollar an Apple

Laut Informationen der New York Times soll dieser Betrag zwischenzeitlich auf aberwitzige 8 bis 12 Milliarden US-Dollar pro Jahr angewachsen sein. Eine unglaubliche Summe, die wohl jeden Menschen auf diesen Planeten umhaut. Es wird vermutet, dass dies die größte Einzelzahlung ist, die Google an irgendjemanden weltweit leistet. Google allein wäre mit dieser „Überweisung“ demnach je nach Rechnung und Jahr für 14 bis 21 Prozent des jährlichen Gewinns von Apple verantwortlich.

Ins Rampenlicht drängt dieses gut gehütete Geheimnis durch eine neuerliche Kartellklage gegen Google, so geht das US-Justizministerium derzeit gegen das in Mountain View ansässige Unternehmen vor und wirft dem Konzern wettbewerbswidrige und ausschließende Praktiken auf den Such- und Werbemärkten vor, um ein unrechtmäßiges Monopol aufrechtzuerhalten.

Was droht Apple und Google?

Der Deal mit Apple steht in diesem Zusammenhang entsprechend unter Beobachtung der Behörden, denn obwohl Google und Apple eigentlich Konkurrenten sind, agieren die beiden Firmen diesbezüglich zusammen. Zitiert wird ein leitender Apple-Mitarbeiters aus dem Jahr 2018: „Unsere Vision ist, dass wir so arbeiten, als wären wir ein Unternehmen“. Dies schreit natürlich förmlich nach einem Kartell.

Ein entsprechendes Urteil könnte Apple und Google in Zukunft zwingen, den Deal aufzugeben – mit drastischen Folgen. Apple verliert so Googles Einnahmen, doch für den Suchmaschinenanbieter könnte es noch viel schlimmer kommen. So spekuliert die New York Times darüber, dass Apple dann eine eigene Suchmaschine aufbauen würde. Es würde eine ernsthafte Konkurrenz erwachsen und Google würde so durch entgangene Werbeeinnahmen natürlich auch entsprechende Verluste einfahren.