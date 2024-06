Google macht es wirklich: Pixel-Fans können sich auf echte Überraschung freuen

Wenn für euch die Pixel Watch und Pixel Watch 2 aufgrund des kleinen Displays keine Option waren, gibt es jetzt gute Nachrichten. Google möchte mit der Pixel Watch 3 wohl ein XL-Modell einführen, zu dem nun erste Details und Bilder veröffentlicht wurden.

Google bringt die Pixel Watch 3 XL

Bereits bei der letzten Generation wurde spekuliert, dass Google eine größere Pixel Watch 2 (Test) bauen könnte. Es blieb bei dem einen Modell mit einem Durchmesser von 41 mm. Das ist vielen einfach zu klein, wenn man bedenkt, dass die Konkurrenz ihre Uhren auch in Größen von 44 mm und 45 mm anbietet. Letzteres soll Google mit der Pixel Watch 3 XL in diesem Jahr auch machen. Neben dem 41-mm-Modell soll es auch ein 45-mm-Modell mit größerem Bildschirm geben. So soll die Uhr aussehen:

So soll die Google Pixel Watch 3 XL aussehen. (Bildquelle: OnLeaks/AndroidHeadlines)

Rein vom Bild lässt sich aber kaum erkennen, ob es sich wirklich um eine größere Uhr handelt. Die hier abgebildete Pixel Watch 3 XL sieht genauso aus wie der Vorgänger. Laut der Quelle wird das neue Modell aber über ein 1,45-Zoll-Display verfügen und etwas dicker sein. Vielleicht verbaut Google in der Uhr einen größeren Akku, um die Laufzeit zu verlängern. Die ist bei den Pixel-Uhren zwar besser geworden, aber immer noch ein Bereich, der aufgerüstet werden sollte.

Ein Größenvergleich:

Zum Vergleich könnt ihr euch die Google Pixel Watch 2 im Video anschauen:

Pixel Watch 2 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Wie lange müssen Google-Fans auf die Pixel Watch 3 (XL) warten?

Google wird die Pixel Watch 3 und Watch 3 XL mit großer Wahrscheinlichkeit wieder im Oktober 2024 zusammen mit dem Pixel 9 und Pixel 9 Pro vorstellen. Es dauert also noch einige Monate, bis ihr vollkommene Sicherheit habt, dass wirklich eine größere Uhr zur Wahl steht. Spannend wird sicher sein zu sehen, ob Google bei der Vorbestellung des Pixel 9 Pro die Pixel Watch 3 XL kostenlos beilegt. Das wäre nämlich ein noch größerer Anreiz als bisher.

