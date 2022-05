Die leichtgewichtige YouTube-Alternative YouTube Go wird eingestellt. Ab August steht die App nicht mehr zur Verfügung – weil sie YouTube zufolge einfach nicht mehr benötigt wird. Jetzt bleibt nur noch der Umstieg auf die größere YouTube-App.

YouTube Go wird im August 2022 eingestellt

Einer Ankündigung von Google zufolge wird YouTube Go ab August 2022 nicht mehr zur Verfügung stehen. Gedacht war die kleine Alternative zur Haupt-App für Nutzer von älteren Handys mit eher schwacher Hardware. Auch bei schlechten Verbindungen konnte sich YouTube Go mit einer im Vergleich besseren Leistung profilieren. Die App selbst kommt nur auf eine Größe von 10 MB.

Seit dem Start von Go im Jahr 2016 hat YouTube eigenen Aussagen zufolge „eine Reihe von Leistungsverbesserungen“ an der Haupt-App vorgenommen, welche die Go-Variante heute mehr oder weniger obsolet machen (Quelle: YouTube). Auch bei Smartphones mit schwacher Ausstattung und schlechter Verbindung soll die Haupt-App mittlerweile deutlich besser dastehen.

Der Umstieg von YouTube Go auf YouTube wird auch deshalb empfohlen, weil einige Funktion bei der Go-Variante nicht zur Verfügung stehen. Nur in der Haupt-App lassen sich Videos kommentieren und Inhalte hochladen. Darüber hinaus bietet YouTube Go keinen eigenen Dark Mode.

YouTube Go war zunächst in Indien und Indonesien verfügbar, bevor es 2017 aus der Beta-Phase an die breite Öffentlichkeit gelangte. Im Jahr 2018 wurde YouTube Go dann flächendeckend in über 130 Ländern eingeführt.

Nach YouTube Go: Verschwindet auch Android Go?

Der Abschied von YouTube Go wirft jetzt auch Fragen rund um Android Go auf. Ganz wie die leichtgewichtige YouTube-Variante könnte auch die abgespeckte Android-Variante aus den gleichen Gründen in Zukunft eingestellt werden. Google hat sich diesbezüglich aber noch nicht geäußert.