Viele Unternehmen haben sich in der Vergangenheit schon über das iPhone lustig gemacht. Das hat zwar für Aufmerksamkeit gesorgt, oft aber auch für Spott aus den eigenen Reihen. Google hingegen hat fünf wirklich lustige Videos erstellt, in denen man fast schon Mitleid hat mit dem iPhone.

Google Facts

Google nimmt sich das iPhone in Videos vor

Es dürfte kaum ein anderes Unternehmen als Apple geben, über das sich die Konkurrenz in den letzten Jahren nicht mehr lustig gemacht hat. Samsung, Microsoft, Xiaomi und so weiter. Irgendwann in der Vergangenheit wurde Apple immer zum Ziel. Google knöpft sich Apple in fünf Videos vor, die zwar auch die Schwächen des iPhones offenbaren, doch auf eine lustige und teilweise mitfühlende Art.

Im ersten Video verfällt das iPhone nach 14 Jahren in eine echte Sinnkrise:

Im zweiten Video würde das iPhone gern alle Sterne sehen, doch das klappt mit der Kamera nicht:

Im dritten Video fühlt sich das iPhone im öffentlichen WiFi-Netz nicht sicher:

Im vierten Video wird das Pixel 7 Pro zum Lebensretter und stellt dabei eine Funktion zur Schau, die das iPhone nicht beherrscht:

Im fünften und letzten Video fällt das iPhone um, als das Pixel Fold sein volles Potenzial zeigt:

Google stichelt in den fünf Videos zwar gegen das iPhone, macht das aber auf eine wirklich kreative und mitfühlende Art, sodass man dem Unternehmen dafür gar nicht böse sein kann. Stattdessen hab ich herzlich gelacht. Nicht über das iPhone, sondern über die lustigen Videos, die Google da produziert hat.

Im diesem Video könnt ihr euch alle Eigenschaften des Pixel Fold anschauen:

Pixel Fold: Trailer zu Googles Falt-Handy

Google Pixel 8 Pro in Entwicklung

Während Google das Pixel 7 Pro (Test) und Pixel Fold in den Videos gegen Apple nutzt und einige Dienste und Fähigkeiten in den Fokus rückt, arbeitet das Unternehmen schon am Pixel 8 Pro, welches technisch dann noch besser mithalten kann. Es soll Verbesserungen beim Display, der Kamera und Prozessor geben. Mit der reinen Leistung eines iPhones wird Google aber wohl nicht mithalten können. Die Chips von Apple sind aktuell einfach unantastbar.