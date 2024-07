Google Maps: Mit dieser cleveren Funktion hat niemand gerechnet

Google arbeitet an einer smarten Gruppennavigation. In der Maps-App können mehrere Personen ihre Fahrten koordinieren, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Sogar optimale Treffpunkte und Parkplätze für die Gruppe soll Google Maps in Zukunft vorschlagen.

Google Maps: Gemeinsame Gruppen-Navigation

Ein kürzlich entdecktes Patent von Google verrät, dass der Konzern an einer ziemlich nützlichen Funktion für seine Maps-App arbeitet. Das Herzstück ist ein ausgeklügeltes Co-Navigationssystem. Es soll die Navigation für mehrere Fahrer in unterschiedlichen Autos erleichtern.

Sollte das Feature tatsächlich eingeführt werden, könnten Nutzer ihre Routen synchronisieren und sich während der Fahrt auf dem Laufenden halten. Den Details des Patents zufolge wird jeder Fahrer in der Gruppe Echtzeit-Updates darüber erhalten, wo sich die anderen gerade befinden und welche Route sie nehmen.

Die gemeinsame Navigation soll noch einen Schritt weiter gehen. Das System schlägt nicht nur Treffpunkte vor, an denen sich die Wege der Gruppenmitglieder kreuzen könnten, sondern informiert auch über Verkehrsänderungen und -bedingungen. Nimmt ein Fahrer einen Umweg oder eine Abkürzung, erhalten alle anderen eine Benachrichtigung, damit niemand auf der Strecke bleibt.

Auch für den Zielort hat sich Google etwas ausgedacht. Maps soll dabei helfen, in Gruppen den besten Parkplatz zu finden. Ist die Gruppe mit drei Fahrzeugen unterwegs, werden entsprechend nur Orte vorgeschlagen, an denen genug Platz zum Parken ist (Quelle: Android Headlines).

Tipps und Tricks rund um Google Maps seht ihr im Video:

Google Maps: Gemeinsame Navigation nur ein Patent

Obwohl all diese Funktionen sehr vielversprechend klingen, ist derzeit noch unklar, wann Google die Gruppen-Navigation tatsächlich einführen wird. Da es sich derzeit noch um ein Patent handelt, könnten zwischen Ankündigung und Umsetzung noch einige Monate vergehen, wenn nicht sogar Jahre. Zudem gilt: Ein Patent muss nicht zwangsläufig umgesetzt werden.

