Mitte April 2020 ist das Pixel 4 wieder zum historischen Bestpreis zu haben. So bekommt man Googles Flaggschiff-Smartphone in der Version mit 64 GB nun für 469 Euro. Mit einem Trick kann man den Preis sogar noch weiter drücken.

Google Pixel 4: Preisentwicklung in der Rückschau

Das Google Pixel 4 ist in Deutschland seit dem 14. November 2019 auf dem Markt. Besonderheit: Die 64-GB-Variante gab und gibt es praktisch überall im freien Verkauf, die Version mit 128 GB Speicher exklusiv in Google Store. Das ist insofern pikant, als dass Pixel-Handys, genau wie die Vorgänger-Serie Nexus traditionell keine Möglichkeit der Speichererweiterung aufweisen. Wer also Bedarf an mehr Speicher als die im Jahr 2019/2020 für ein Flaggschiff knappen 64 GB hat, hat abseits des Gebrauchtmarktes praktisch nur eine Kaufmöglichkeit – und im Google-Shop ist der Preis wesentlich stabiler.

Die Preisentwicklung des Handys in der 64-GB-Version hat eine für ein Android-Gerät typische Verlaufskurve: Der Startpreis von 749 Euro Mitte Oktober 2019 war nicht lange zu halten, wie die vom Preisvergleichsdienst idealo protokollierten Bestpreise zeigen. Ende November 2019, also 6 Wochen nach dem Start, lag der Bestpreis bei 676 Euro. Im Dezember 2019 sank er auf 599,99 Euro und war damit nach nur 2 Monaten bereits mehr als 100 Euro billiger als zum Start. Der Bestpreis im Januar sank noch einmal auf 499,99 Euro zum Monatsende. Wie üblich fand der größte Preisverfall also in den ersten drei bis vier Monaten nach dem Marktstart statt, danach sank er zwar weiter (Februar 2020: 480,89 Euro; März 2020: 472,99 Euro; April und Mai 2020: 469 Euro, das aber bedeutend langsamer.

Google Pixel 4: Was macht das Smartphone besonders?

Erstmals setzt Google beim Pixel 4 auf eine Dual-Kamera auf der Rückseite. Die Fotos wirken realitätsnah, danke eines Teleobjektivs kann nun bei Aufnahmen weiter herangezoomt werden. Als Prozessor kommt ein Snapdragon 855 zum Einsatz, der für eine schnelle Arbeitsgeschwindigkeit in allen Situationen sorgt. Apropos schnell: Google verbaut erstmals auch ein 90-Hz-Display, welches für eine deutlich geschmeidigere Darstellung von Bildschirminhalten sorgt.

Wie gut das Google Pixel 4 ist, und ob es sich mit Samsungs Konkurrenzmodell messen kann, erfahrt ihr hier:

Google Pixel 4: Für wen lohnt sich der Kauf?

Für alle, die auf der Suche nach einem hochwertigen und leistungsstarken Smartphone mit purem Android sind. Das Google Pixel 4 hat als eines der ersten Smartphones Android 10 spendiert bekommen. Kunden können sich zudem darauf verlassen, dass das Handy für drei Jahre garantiert Updates erhält.

Was einigen potenziellen Käufern sauer aufstoßen könnte, sind der nicht erweiterbare Speicher, sowie die verhältnismäßig geringe Akkukapazität. Wer sich daran stört, greift lieber zum Samsung Galaxy S10. Alle anderen erhalten durch das Angebot bei Saturn das Google Pixel 4 zum Bestpreis.