Googles Pixel 4a (5G) bekommt ihr für kurze Zeit zum günstigeren Preis samt Gratis-Extra. Wir zeigen euch die zwei besten Angebote – mit und ohne Vertrag.

Google Pixel 4a 5G Facts

Google Pixel 4a (5G) unter 440 Euro sichern

Wer mit dem Google Pixel 4a (5G) liebäugelt, kann bei mobilcom-debitel jetzt nochmal richtig sparen: Im Online-Shop bekommt ihr das Google-Smartphone zum reduzierten Preis von 439 Euro statt dem UVP von 499 Euro. Damit sichert ihr euch das 5G-Handy mit 128 GB in „Just Black“ 60 Euro günstiger. Bei Bestellung könnt ihr euch zusätzlich einen Google Chromecast im Wert von 39 Euro gratis dazu sichern. Das Angebot ist ohne Vertragsbindung, gilt ab sofort und nur noch bis zum 31.03.2021. Der Chromecast wird dabei automatisch eurem Warenkorb hinzugefügt und je nach Verfügbarkeit zusammen mit dem Google Pixel 4a (5G) ausgeliefert.

Mit dem Pixel 4a (5G) hat Google im Oktober 2020 seinen neuesten Handyknaller mit 5G-Modem ins Rennen geschickt. Das Handy ist in Sachen Spezifikationen näher am Flaggschiff Pixel 5 als am regulären 4a. Das Google-Phone überzeugte im GIGA-Test mit größerem Akku, OLED-Display und Ultraweitwinkelkamera. Zur genauen Ausstattung zählen:

6,2 Zoll OLED-Display

2.340 × 1.080 Pixel Bildschirmauflösung

Android 11

Qualcomm Snapdragon 765G

6 GB RAM

128 GB Speicherplatz

Dual-Kamera mit 12,2 MP Weitwinkel, 16 MP Ultraweitwinkel

3.885 mAh Akkukapazität

Extrem-Energiesparmodus (bis zu 48 Stunden Akkulaufzeit)

Schnelladefunktion

Pixel 4a (5G) mit Vertrag günstiger bekommen

Möchtet ihr den Preis nicht auf einmal zahlen, könnt ihr euch das Google Pixel 4a (5G) auch via Vertrag zu günstigeren Konditionen sichern. mobilcom-debitel bietet hier den passenden Tarif-Deal für 1 Euro Einmalgebühr mit monatlichem Grundpreis von 31,99 Euro für satte 10 GB LTE-Datenvolumen. In Sachen Netz habt ihr die Wahl zwischen Telekom und Vodafone – die Kosten bleiben bei beiden Angeboten gleich. Konkret könnt ihr mit dem „green-LTE“-Tarif folgendes nutzen:

10 GB LTE Internet-Flat

Flat-Telefonie

EU-Roaming

freenet Hotspot-Flat (nur bei Vodafone)

Der einmalige Anschlusspreis beträgt 39,99 Euro – der Clou dabei: Auch bei der Vertragsvariante bekommt ihr gratis einen Google Chromecast im Wert von 39 Euro und habt die Kosten somit fast komplett ausgeglichen. Effektiv gerechnet belaufen sich die Gesamtkosten auf rund 809 Euro für 24 Monate. Zieht man die Preise des Pixel 4a (5G) und des Google Chromecast davon ab, liegt der Effektivpreis bei knapp 14 Euro im Monat für 24 Monate Vertragslaufzeit. Damit lohnt sich das Angebot gerade im Vergleich mit anderen Anbietern.

Alle weiteren Infos zum Tarif erfahrt ihr direkt bei mobilcom-debitel. Mehr zu Googles neuem Pixel 4a (5G) findet ihr wiederum im GIGA-Test.