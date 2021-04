Das Google Pixel 4a gilt als eines der besten Kamera-Smartphones im Mittelklasse-Bereich. Bei MediaMarkt bekommt ihr den Smartphone-Geheimtipp gerade zu einem günstigen Preis. Das Angebot gilt allerdings nur für kurze Zeit.

Google Pixel 4a im Preisverfall: Top Kamera-Handy stark reduziert

Das Google Pixel 4a ist am 1. Oktober 2020 erschienen. Google erweitert seine Modellpalette und bietet das günstigere Pixel 4a neben dem Flaggschiff Pixel 5 an. In seiner Preisklasse bietet das Pixel 4a eine der besten Kameras. Vor allem bei Nachtaufnahmen kann das Google-Handy überzeugen und sticht selbst Konkurrenten aus, die um ein Vielfaches teures sind.

Jetzt hat MediaMarkt das Google Pixel 4a stark reduziert. Im Rahmen einer Frühlings-Rabattaktion hat der Elektronikmarkt das beliebte Mittelklasse-Smartphone für nur noch 315 Euro im Angebot – allerdings nur bis 30. April oder solange der Vorrat reicht.

Auch Saturn bietet das Pixel 4a derzeit für nur noch 315 Euro an. Ein guter Deal, denn laut idealo-Preisvergleich müsst ihr bei anderen Händlern aktuell deutlich mehr bezahlen.

Tipp: Meldet euch vorher für den Newsletter von MediaMarkt an und bekommt so zusätzlich 10 Euro Rabatt auf den Kauf (100 Euro Mindestbestellwert). Weitere lohnenswerte Angebote aus dem aktuellen MediaMarkt-Prospekt haben wir euch hier zusammengefasst:

Google Pixel 4a: Lohnt sich der Kauf?

Wer ein kompaktes Mittelklasse-Smartphone mit toller Kamera und Vanilla Android sein Eigen nennen möchte, der ist mit dem MediaMarkt-Angebot gut beraten. Ihr bekommt ein top ausgestattetes Smartphone, an dem ihr noch lange eure Freude haben werdet. Google versorgt das Pixel 4a noch über mehrere Jahre hinweg mit Android-Updates und auch die Kamera kann per Software-Update weiterhin verbessert werden. Dass der Preis noch weiter fällt, ist aktuell eher unwahrscheinlich, denn bereits seit Monaten geht das Google-Smartphone für durchschnittlich 340 Euro über die (virtuelle) Ladentheke.