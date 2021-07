Samsung ist die unbestrittene Nummer eins unter den Android-Herstellern. Diese Dominanz soll das neue Pixel 6 von Google nun aber brechen. Dazu setzt das Handy vor allem auf zwei Eigenschaften.

Google Facts

In diesem Jahr scheint uns ein heißer Smartphone-Herbst ins Haus zu stehen. Neben neuen Falt-Handys von Samsung und dem iPhone 13 steigt auch Google wieder vollends ins Flaggschiff-Rennen und will mit dem Pixel 6 und Pixel 6 Pro an der Vorherrschaft von Samsung rütteln.

Google Pixel 6 (Pro): Technische Daten der Handys

Von beiden Google-Handys sind jetzt die technischen Daten bekanntgeworden (Quelle: Front Page Tech) und die haben es sich in sich.

Pixel 6 (Codename: Oriel):

6,4-Zoll-AMOLED-Display

50-MP-Kamera + 12-MP-Ultraweitwinkel

8-MP-Frontkamera

Google-eigener Prozessor (Whitechapel)

8 GB RAM

128/256 GB Speicher

4.614-mAh-Akku

Android 12

Pixel 6 Pro (Codename: Raven):

6,71-Zoll-POLED-Display

50-MP-Kamera + 12-MP-Ultraweitwinkel + 48-MP-Teleobjektiv

12-MP-Frontkamera

Google-eigener Prozessor (Whitechapel)

12 GB RAM

128/256/512 GB Speicher

5.000-mAh-Akku

Android 12

In der jüngeren Vergangenheit hat sich Google eher auf Geräte der Mittelklasse konzentriert, die ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis boten. Die mutmaßliche Ausstattung des Pixel 6 und vor allem des Pixel 6 Pro macht aber deutlich, dass Google mit seinen Pixel-Handys auch technisch wieder ganz vorne mitspielen will – dort, wo im Android-Sektor traditionell Samsung den Ton angibt. Interessant dürfte auch sein, wie leistungsfähig der Google-eigene Prozessor im Vergleich mit Snapdragon- oder Exynos-Chips ist. Den entwickelt der Konzern in Zusammenarbeit mit Samsungs Prozessor-Sparte unter dem Codenamen „Whitechapel.“

Pixel 5 vs 4a 5G im Video:

Google greift Samsung mit Update-Versprechen an

Abseits der technischen Daten könnte Google Samsung aber auch an einer anderen Stelle angreifen: Android-Updates. Laut Jon Prosser von Front Page Tech sollen die Pixel-6-Handys insgesamt 5 Jahre Softwareupdates erhalten. Etwas Ähnliches hat Samsung unlängst selbst angekündigt, aber nur für ausgewählte Galaxy-Handys, die in Unternehmen genutzt werden. Google hingegen wird dieses lange Update-Versprechen offenbar allen Käufern machen.