Google plant große Überraschung: Pixel-9-Käufer erhalten teures Geschenk

Google wird schon in wenigen Wochen die Nachfolger der Pixel-8-Smartphones vorstellen. Wenn ihr euch eines der Pixel-9-Handys kauft, dann könntet ihr ein wirklich wertvolles Geschenk erhalten. Ob das aber wirklich jeder benötigt, ist die andere Frage.

Google Pixel 9 mit weltvollem Geschenk zum Start

Immer wenn Google neue Pixel-Handys an den Start bringt, bekommen Käuferinnen und Käufer ein Geschenk. Mal gab es teure Bose-Kopfhörer, zuletzt die Pixel Watch 2, die zum gleichen Zeitpunkt vorgestellt wurde. In diesem Jahr könnte es etwas anders laufen. Laut neuesten Informationen könnte Google digitale Güter verschenken. Nämlich den Zugang zu Gemini Advanced, das normalerweise 21,99 Euro im Monat kostet. Das sollt ihr für ein Jahr im Wert von über 200 Euro kostenlos erhalten (Quelle: thespandroid).

Anzeige

Die große Frage wird sein, ob es sich dabei um das einzige Geschenk handelt, das Google Pixel-9-Käufern spendiert. Wenn man bedenkt, dass es sonst immer Hardware gab, die man im schlimmsten Fall verkaufen und den Preis indirekt senken konnte, ist so ein digitales Gut nicht für jeden etwas. Besonders nicht Gemini Advanced. Das brauchen eigentlich nur Menschen, die viel mit Künstlicher Intelligenz machen wollen. Mir persönlich wäre eine Pixel Watch 3 viel lieber. Besonders jetzt, wo die Pixel-9-Handys noch teurer werden sollen. Gibt es Gemini Advanced zusätzlich zu einem Hardware-Geschenk, wäre das natürlich super.

Google gibt einen Ausblick auf die Pixel-9-Handys:

Made by Google: Pixel-Event am 13. August 2024

Pixel-9-Handys sollen teurer werden

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Google die Preise bei den Pixel-9-Handys im Vergleich zu den Vorgängern noch einmal erhöhen möchte. Mit folgenden Preisen müsst ihr rechnen:

Pixel 9: Ab 899 Euro

Pixel 9 Pro: Ab 1.099 Euro

Pixel 9 Pro XL: Ab 1.199 Euro

Pixel 9 Pro Fold: Ab 1.899 Euro

Anzeige

Wenn es dann „nur“ Gemini Advanced kostenlos gibt für ein Jahr, das nur die Wenigsten wirklich gebrauchen können, könnte sich der Verkauf zum Start noch schwerer erweisen. Am Pixel 8 und Pixel 8 Pro (Test) hat man in den letzten Wochen gesehen, wie schnell der Preis in den Keller sinkt. Wir halten euch in jedem Fall auf dem Laufenden.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.