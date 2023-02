Samsung bekommt Konkurrenz: Noch in diesem Jahr wird Googles erstes Falt-Handy erwartet. Im Vergleich zum aktuellen Galaxy Z Fold 4 soll das Pixel Fold aber ein echter Brocken werden. Dafür soll das Pixel-Pummelchen aber an anderer Stelle einen entscheidenden Vorteil bieten.

Schlank sollen sie sein, sich gut in der Hand anfühlen und trotzdem ein großes Display bieten: Unsere Mobiltelefone haben es nicht leicht. Ein Weg zur Quadratur des Kreises sind faltbare Smartphones.

Seit 2019 ist Samsung in diesem Zukunftsmarkt die unbestrittene Nummer 1. Doch dieses Jahr erhalten die Südkoreaner weitere Konkurrenz in Form von Google. Deren Pixel Fold wird sich in einigen entscheidenden Punkten vom aktuellen Galaxy Z Fold unterscheiden – unter anderem beim Gewicht.

Pixel Fold soll schwerer sein als Galaxy Z Fold 4

Ein genaues Gewicht haben die Insider gegenüber 9to5Google zwar nicht verraten. Allerdings soll das Pixel Fold mehr auf die Waage bringen als die 263 Gramm des Galaxy Z Fold 4 (Quelle 9to5Google). Das Google-Handy soll vom Gewicht her mit einem kleinen Tablet vergleichbar sein und „eindeutig schwerer als das ohnehin schon kräftige Pixel 7 Pro“ sein, heißt es. Zur Einordnung: Das Pixel 7 Pro wiegt 212 Gramm.

Auch bei den Abmessungen soll sich Googles Falt-Handy vom Galaxy Z Fold 4 unterscheiden und etwa breiter sein, dafür aber kürzer. Insgesamt ähnele das Pixel Fold dem Oppo Find N2.

Was das Galaxy Z Fold 4 auf dem Kasten hat, seht ihr hier:

Googles Falt-Handy soll größeren Akku als Konkurrenzmodelle haben

Einen Vorteil soll das höhere Gewicht des Pixel Fold aber haben: ein größerer Akku. Die Kapazität soll „bedeutsam größer sein als bei Konkurrenzmodellen“, meinen die Quellen von 9to5Google. Was das konkret bedeutet, wird aber nicht verraten.

Immerhin werden aber Vergleichswerte genannt: So soll Googles erstes Falt-Handy einen spürbar größeren Akku als das Galaxy Z Fold 4 (4.400 mAh) und das Oppo Find N2 (4.250 mAh) an Bord haben. Die Akkukapazität soll „näher, aber immer noch deutlich unter 5.000 mAh“ liegen.