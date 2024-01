Gothic-Entwickler vor dem Aus? Schicksal deutscher RPG-Legende hängt am seidenen Faden

„Dann haue ich dir volles Pfund aufs Maul.“ An dieses und andere kernige Zitate werden sich Spieler der Gothic-Reihe wahrscheinlich bis zum Ende ihres Lebens erinnern. Fans der deutschen RPG-Legende müssen jetzt jedoch stark sein. Aktuelle Recherchen legen nahe, dass das Studio Piranha Bytes zum Verkauf steht und den Mitarbeitern bereits gekündigt wurde.

Gothic: Remake Facts

Piranha Bytes am Ende? Embracer scheint deutsches Studio verkaufen zu wollen

Mit der Gothic-Reihe hat sich Entwickler Piranha Bytes vor allem in Deutschland eine treue Fanbase erarbeitet. Die ersten beiden Teile gelten heutzutage als unangefochtene Klassiker des Rollenspiel-Genres – zudem soll bald das Gothic Remake erscheinen, das den ersten Teil in die Neuzeit bringt.

Anzeige

Doch mit diesem hat Piranha Bytes selbst nichts mehr zu tun – und wie es aussieht, könnte Piranha Bytes leider bald generell nichts mehr zu tun haben. Wie Recherchen von GamesWirtschaft und dem Gaming-Podcast The Pod von Jochen Gebauer und André Peschke aufzeigen, scheint Publisher THQ Nordiq die Auflösung oder den Verkauf des Studios zu planen.

Laut den Informationen versucht THQ Nordiq für das deutsche Entwicklerstudio bereits seit Herbst 2023 einen Käufer zu finden – bislang jedoch anscheinend ohne Erfolg. Zudem wurde das Team im Dezember 2023 in Kurzarbeit geschickt, Ende Dezember sollen alle Mitglieder dann ihre Kündigungen erhalten haben.

Anzeige

Wirklich überraschend kommt die Meldung nicht. THQ Nordiq gehört zur Embracer Group AB. Seitdem Embracer vor einiger Zeit ein Mega-Deal durch die Lappen gegangen ist, versucht sich der Konzern gesundzuschrumpfen. Entsprechend wurden innerhalb der Embracer Group bereits mehr als 900 Stellen abgebaut – das Ende dieser unrühmlichen Fahnenstange scheint noch nicht erreicht zu sein.

Gothic 1 Remake – offizieller Showcase-Trailer

Wie geht es für die Gothic-Entwickler weiter?

Genau das steht aktuell noch in den Sternen. Falls Embracer wirklich einen Verkauf von Piranha Bytes plant und sich niemand finden sollte, der das Studio übernimmt, wird es höchstwahrscheinlich geschlossen.

Anzeige

Piranha Bytes hat jedoch noch ein Ass im Ärmel. Das Studio arbeitet aktuell wahrscheinlich an Elex 3 – Codename Currywurst. Das Spiel wird über das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit 3,2 Millionen Euro bezuschusst. Das Geld soll bis Anfang 2026 ausgezahlt werden.

Sollte sich also ein Übernahmepartner finden, dieser an Elex 3 festhalten und die Markenrechte bei der Übernahme mit übergeben werden, hätten Piranha Bytes und besagter Übernahmepartner also zumindest noch etwas Kapital, um die Entwicklung zu finanzieren.

Jetzt heißt es: abwarten und Daumen drücken. Denn sollte sich nichts ergeben, müssten 35 Personen ein inzwischen fast 27 Jahre altes Gaming-Studio aus Deutschland zu Grabe tragen und sich nach einem neuen Arbeitsplatz umschauen. Wir drücken die Daumen, dass die Geschichte für alle Betroffenen positiv ausgeht.