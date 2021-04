Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. Derzeit könnt ihr euch zwei Gratis-Games sichern – darunter ein ikonisches Horrorspiel. Epic Games hat außerdem bekannt gegeben, worauf ihr euch nächste Woche freuen könnt.

Epic Games Store Facts

Wöchentlich könnt ihr euch im Epic Games Store Gratis-Games sichern. Diese Woche erwarten euch Horror und ein lebendiges Brettspiel. Wir stellen euch die Spiele einmal vor.

Epic Games: Die aktuellen Gratis-Games

Alien: Isolation

Entdecket die wahre Bedeutung von Angst in Alien: Isolation, einem Survival-Horror-Spiel, das in einer Atmosphäre des ständigen Grauens und der tödlichen Gefahr spielt. Fünfzehn Jahre nach den Ereignissen von Alien begibt sich Ellen Ripleys Tochter Amanda in einen verzweifelten Kampf ums Überleben, auf der Mission, die Wahrheit hinter dem Verschwinden ihrer Mutter zu entschlüsseln.

Als Amanda navigiert ihr durch eine zunehmend brisante Welt, während ihr euch von allen Seiten mit einer panischen, verzweifelten Bevölkerung und einem unberechenbaren, skrupellosen Alien konfrontiert seht.

Alien Isolation im Epic Games Store

Übrigens: Alien: Isolation gibt es auch für die PlayStation.

Alien Isolation im PlayStation Store

Hand of Fate 2

Ein neuer Held erhebt sich, um den Händler in Hand of Fate 2 herauszufordern! Meistert ein lebendiges Brettspiel mit unendlich wiederholbaren Quests, schaltet neue Karten frei, baut euer Abenteuer auf und besiegt dann eure Feinde in brutalen Echtzeitkämpfen! Zieht eure Karten, spielt euer Blatt und entdeckt euer Schicksal.

Hand of Fate 2 im Epic Games Store

Übrigens: Hand of Fate 2 gibt es auch für die PlayStation.

Hand of Fate 2 im PlayStation Store

Diese zwei Spiele könnt ihr ab sofort bis zum 29. April 2021 kostenlos herunterladen.

Epic Games: Das kommende Gratis-Game

Idle Champions of the Forgotten Realms

Kaum stehen die einen Gratis-Games zum Download bereit, hat Epic Games bereits das nächste bekannt gegeben. Hierbei handelt es sich allerdings nicht direkt um ein Spiel, sondern um Zusatzinhalte für das Spiel Idle Champions of the Forgotten Realms, das ihr euch kostenlos bei Epic Games sichern könnt.

Idle Champions of the Forgotten Realms ist ein lizenziertes „Dungeons & Dragons“-Strategiespiel, das ikonische Figuren aus Romanen, Kampagnen und Serien in einem epischen Abenteuer vereint.

Alle Spieler, die sich vom Donnerstag, den 29.4.2021 um 17:00 Uhr bis zum Donnerstag, den 6.5.2021 um 17:00 Uhr über den Epic Games Store bei Idle Champions of the Forgotten Realms anmelden, erhalten „Berühmte Helden“ von Epic, ein DLC im Wert von rund 80 Euro, geschenkt.

Idle Champions of the Forgotten Realms im Epic Games Store

Ist dieses Mal etwas für euch dabei oder macht ihr lieber einen Bogen um die aktuellen Gratis-Games? Besucht uns gerne auf Facebook und erzählt uns, welche Spiele Epic Games noch verschenken sollte.