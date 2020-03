Grandioses iPhone- und Android-Spiel kostenlos: 5,49 Euro im App Store gespart

Die aktuelle Situation rund um den Coronavirus und Covid-19 sorgen bei den Anbietern von Spielen in den App-Stores dafür, dass sie den ans Haus gebundenen Nutzern mitunter sehr gute Angebote machen. So gibt es nun ein äußerst beliebtes Puzzle-Spiel kostenlos fürs iPhone, iPad und Android.

Nachdem wir bereits vor einigen Tagen über die kostenlose TI-83-App berichtet hatten, die keinem Schüler oder Studenten fehlen sollte, bringen die Entwickler von ustwo games nun etwas Freude ins Zuhause. Der beliebte Puzzle-Klassiker kostet regulär 5,49 Euro ist nun aber sowohl für iOS als auch Android kostenlos erhältlich.

There are times when we just need a hug. So here is a virtual one from us… We’ve made Monument Valley 2 free on the App store and Google Play for a little while!

Enjoy!https://t.co/OnL1Cjl5hfhttps://t.co/48989lCE9t pic.twitter.com/sTSxlIg5bK