Wer es noch nicht wusste, bei Amazon könnt ihr Filme und Serien auch komplett kostenlos sehen. Ein Prime-Abo ist dafür nicht notwendig. Seit einiger Zeit findet sich im Gratis-Portfolio auch eine der besten Serien des Lost-Schöpfers J. J. Abrams, so spannend, da dürft und werdet ihr mit Sicherheit nicht abschalten.

Kennt ihr schon Amazon Freevee? Es ist das kostenlose Äquivalent zu Prime Video von Amazon. Gratis ist der Streaming-Dienst deshalb, weil man zwischendurch kürzere Werbespots ertragen muss. Doch dies stört nicht weiter, denn so heftig wie im Privatfernsehen fallen die Werbeunterbrechungen bei Freevee glücklicherweise nicht aus.

„Fringe“ komplett kostenlos bei Amazon

Bei Freevee findet ihr aktuell auch alle 5 Staffeln einer der besten Mystery- und Science-Fiction-Serien der letzten Jahre. Nach dem Erfolg von „Lost“ ersann Serien-Schöpfer J. J. Abrams „Fringe – Grenzfälle des FBI“ (bei Amazon Freevee ansehen). Allerdings nicht allein, denn auch Alex Kurtzman und Roberto Orci waren mit an Bord. Das Trio zeichnete bekanntlich verantwortlich für den Star-Trek-Reboot von 2009. „Fringe“, lief dagegen schon ab 2008 im Fernsehen und brachte es am Ende auf 100 Episoden mit einem finalen Abschluss im Jahr 2013.

Kleiner Vorgeschmack im Trailer:

Fringe – Trailer

Wie lässt sich „Fringe“ zusammenfassen? In der Kürze ist dies schwierig, da die Serie im Laufe der Zeit immer tiefer ins Mysterium einsteigt. Abschalten dürft ihr deshalb also nicht. Im Fokus steht zunächst eine besondere FBI-Abteilung, deren Mitglieder sich mit übernatürlichen Phänomenen beschäftigen. Klingt nach „Akte X“? Vielleicht, doch schon bald nimmt die Serie eine überraschende Wendung, denn alles hängt irgendwie mit der Existenz eines Paralleluniversums zusammen. Schon lange vor Marvel oder DC wurde das Thema in „Fringe“ verdammt spannend und sehenswert inszeniert.

„Spock“ mit mehreren Gastauftritten

In den Hauptrollen seht ihr Anna Torv (zuletzt als „Tess“ in „The Last of Us“), Joshua Jackson (Dawson’s Creek) und John Noble („Der Herr der Ringe“). Ganz besonders freuen dürfen sich übrigens Star-Trek-Fans, denn kein Geringerer als Leonard „Spock“ Nimoy legt in mehreren Episoden beeindruckende Gastauftritte hin.

Sowohl bei den Kritikern als auch beim Publikum kam die Serie sehr gut an. Die IMDb vergibt aktuell fantastische 8,4 von 10 Punkten, bei Rotten Tomatoes werden 90 Prozent auf dem „Tomatometer“ erzielt. Ergo: Anschauen und ja nicht abschalten, es lohnt sich.

