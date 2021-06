Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. In den aktuellen Gratis-Games dreht sich alles um Geschwindigkeit.

Epic Games Store Facts

Wöchentlich könnt ihr euch im Epic Games Store Gratis-Games sichern. Diese Woche kommen Fans von Retro-Spielen und echten Klassikern auf ihre Kosten. Nächste Woche erwartet euch dann bereits ein neues Gratis-Games, das ihr euch herunterladen und für immer behalten könnt.

Epic Games: Die aktuellen Gratis-Games

Horizon Chase Turbo

Offizielle Beschreibung: Horizon Chase Turbo ist ein Rennspiel, das von den großen Hits der 80er und 90er Jahre inspiriert ist. Es imitiert das klassische Arcade-Gameplay mit rasantem Rennspaß. Gebt Vollgas und der Spaß geht los!

Das Spiel könnt ihr euch bis zum 1. Juli 2021 um 17 Uhr kostenlos sichern und für immer behalten.

Sonic Mania

Offizielle Beschreibung: Erlebt die perfekte Vereinigung von alt und neu. Ein brandneues Abenteuer mit einzigartigen Bossen, vorbeiziehenden 2D-Landschaften und dem klassischen witzigen Gameplay. Sonic Mania transportiert rasanten Plattform-Spaß mit perfekter 2D-Pixelgrafik im Retro-Stil und 60 FPS in die Zukunft.

Das Spiel könnt ihr euch bis zum 1. Juli 2021 um 17 Uhr kostenlos sichern und für immer behalten.

Epic Games: Das kommende Gratis-Game

Epic Games hat auch schon das nächste Gratis-Game verraten. Auch hier gilt: Rechtzeitig gesichert, könnt ihr das Spiel für immer behalten.

The Spectrum Retreat

Offizielle Beschreibung: The Spectrum Retreat bietet euch einen Aufenthalt, den ihr nicht vergessen werdet. Erkundet das makellose und unheimliche Hotel „The Penrose“, während ihr einfallsreiche Rätsel mit Farbcodes lösen und die Gründe für deinen scheinbar nicht enden wollenden Aufenthalt aufdecken müsst.

Das Spiel könnt ihr euch ab dem 1. Juli 2021 um 17 Uhr kostenlos sichern.

Übrigens: Derzeit könnt ihr euch zwei weitere Gratis-Games kostenlos sichern. Hier müsst ihr aber schnell zugreifen:

Was sagt ihr zur neuen Gratis-Aktion von Epic Games? Seid ihr mit dem Angebot zufrieden? Oder könnt ihr den Spielen so rein gar nichts abgewinnen? Welches Spiel würdet ihr gerne einmal in der Aktion gratis abstauben? Erzählt es uns in den Kommentaren auf Facebook!