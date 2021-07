Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. In den aktuellen Gratis-Games dreht sich alles um Verteidigung.

Epic Games Store Facts

Wöchentlich könnt ihr euch im Epic Games Store Gratis-Games sichern. Diese Woche kommen Fans von Strategie-Spielen voll auf ihre Kosten. Nächste Woche erwarten euch dann bereits zwei neue Gratis-Games, das ihr euch herunterladen und für immer behalten könnt.

Epic Games: Die aktuellen Gratis-Games

Bridge Constructor: The Walking Dead

Offizielle Beschreibung: Mach dich bereit für das ultimative Crossover! In Bridge Constructor: The Walking Dead treffen die legendären, kniffligen Rätsel von Bridge Constructor auf die postapokalyptische Welt von AMCs The Walking Dead.

Das Spiel könnt ihr euch bis zum 15. Juli 2021 um 17 Uhr kostenlos sichern und für immer behalten.

Ironcast

Offizielle Beschreibung: Ironcast ist von Science-Fiction-Autoren der Viktorianischen Epoche inspiriert und spielt in einer aufregenden alternativen Vergangenheit, zu einer Zeit, als Damen und Herren Hauben und Zylinder trugen und den Feinden des Britischen Weltreichs mit gigantischen zweibeinigen Kriegsmaschinen den Garaus machten.

Das Spiel könnt ihr euch bis zum 15. Juli 2021 um 17 Uhr kostenlos sichern und für immer behalten.

Epic Games: Die kommenden Gratis-Games

Epic Games hat auch schon die nächsten Gratis-Games verraten. Auch hier gilt: Rechtzeitig gesichert, könnt ihr die Spiele für immer behalten.

Obduction

Offizielle Beschreibung: Ein Sci-Fi-Abenteuer von Cyan, den Schöpfern von Myst.

Während ihr in einer unberührten Nacht durch den Wald spaziert, fällt ein seltsames, organisches Artefakt vom Sternenhimmel und bewegt euch auf unerklärliche Weise, ohne um Erlaubnis zu fragen, durch das Universum. Die Antwort auf eure Fragen, wo ihr seid und warum ihr hier seid, liegt vor euch. Dies ist jetzt eure Geschichte.

Das Spiel könnt ihr euch ab dem 15. Juli 2021 um 17 Uhr kostenlos sichern.

Offworld Trading Company

Offizielle Beschreibung: Der Mars wurde besiedelt und die Riesenkonzerne der Erde kämpfen um die Vorherrschaft auf diesem neuen Markt. Der Konkurrenzkampf in diesem Wirtschafts-Echtzeitstrategiespiel von Soren Johnsen, dem Leaddesigner von Civilization IV, ist unerbittlich.

Das Spiel könnt ihr euch ab dem 15. Juli 2021 um 17 Uhr kostenlos sichern.

Was sagt ihr zur neuen Gratis-Aktion von Epic Games? Seid ihr mit dem Angebot zufrieden? Oder könnt ihr den Spielen so rein gar nichts abgewinnen? Welches Spiel würdet ihr gerne einmal in der Aktion gratis abstauben? Erzählt es uns in den Kommentaren auf Facebook!