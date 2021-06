Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. Im aktuellen Gratis-Game dreht sich alles um das Kochen und übertriebene Kämpfe mit Dämonen.

Wöchentlich könnt ihr euch im Epic Games Store Gratis-Games sichern. Diese Woche kommen Fans von Action-Plattform-Shootern und chaotischer Koch-Action auf ihre Kosten. Nächste Woche erwarten euch dann bereits zwei neue Gratis-Games, die ihr euch herunterladen und für immer behalten könnt.

Epic Games: Die aktuellen Gratis-Games

Hell is Other Demons

Offizielle Beschreibung: Hell is Other Demons ist ein Action-Plattform-Shooter mit Roguelite-Elementen. Erkundet eine weitläufige, von Hand gemachte Welt voller Dämonen, völlig übertriebenen Bosskämpfen sowie einen heftigen Synthwave-Soundtrack.

Hell is Other Demons könnt ihr euch bis zum 24. Juni 2021 um 17 Uhr gratis sichern.

Overcooked 2

Offizielle Beschreibung: Overcooked ist mit einer brandneuen Portion chaotischer Koch-Action zurück! Reist wieder ins Zwiebelreich zurück und stellt im klassischen Couch-Koop oder Online-Spiel für bis zu vier Personen euer Koch-Team zusammen. Bleibt bei eurer Schürze – die Welt braucht euch (schon wieder)!

Overcooked 2 könnt ihr euch bis zum 24. Juni 2021 um 17 Uhr gratis sichern.

Epic Games: Die kommenden Gratis-Games

Epic Games hat auch schon die nächsten zwei Gratis-Games verraten, die ihr euch ab dem 24. Juni 2021 um 17:00 Uhr sichern könnt. Auch hier gilt: Rechtzeitig gesichert, könnt ihr die Spiele für immer behalten.

Horizon Chase Turbo

Sonic Mania

Was sagt ihr zur neuen Gratis-Aktion von Epic Games? Seid ihr mit dem Angebot zufrieden? Oder könnt ihr den Spielen so rein gar nichts abgewinnen? Welches Spiel würdet ihr gerne einmal in der Aktion gratis abstauben?