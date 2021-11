Jede Woche schenkt euch Epic Games mindestens ein Spiel. Diese Woche kommen Fans von realistischen Simulationen voll auf ihre Kosten. Das Spiel könnt ihr euch allerdings nur ein paar Tage lang kostenlos sichern.

Der Epic Games Store lockt PC-Spieler mit verschiedenen Vorteilen in den Shop. Neben Exklusivspielen und großen Sales können sich Besucher auch jede Woche über mindestens ein neues Gratis-Game freuen. Reinsehen lohnt sich, denn hin und wieder sind echte Blockbuster oder spannende Geheimtipps dabei. Und das Beste: Einmal runtergeladen, könnt ihr die Spiele für immer behalten!

Das aktuelle Gratis-Game

theHunter: Call of the Wild

theHunter: Call of the Wild | Announcement Trailer

In dieser atmosphärischen Simulation dreht sich alles um das Spurenlesen von Tieren und die taktische Jagd nach Tieren wie Bären, Truthähnen, Wild und vielem mehr. Stellt euch einer stimmungsvollen Einzelspielerkampagne oder teilt dieses Jagderlebnis mit euren Freunden.

Dieses Spiel könnt ihr euch bis zum 2. Dezember 2021 um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Das kommende Gratis-Game

Dead by Daylight

Dead by Daylight | Launch Trailer

Bei Dead by Daylight handelt es sich um ein Multiplayer-Horrorspiel. Während ein Spieler in die Rolle des Killers schlüpft, haben vier andere die Aufgabe, als Überlebende zu entkommen. Reparieren, verstecken, vom Haken retten und am Ende das Tor öffnen – das hört sich leichter an, als es wirklich ist.

Das kommende Gratis-Spiel könnt ihr euch ab dem 2. Dezember 2021 kostenlos herunterladen. Danach wechselt Epic Games das Angebot wieder.

