Gratis bei Nintendo: Horror-Überraschungshit für kurze Zeit auf der Switch zocken

Aktuell könnt ihr auf eurer Switch völlig gratis in einen Horror-Überraschungshit hineinschnuppern – das Spiel Vampire Survivors ist derzeit für alle Abonnenten von Nintendo Switch Online kostenlos auf der Konsole verfügbar.

Nintendo Switch Online: Abonnenten können Highlight gratis zocken

Wenn ihr Lust auf einen Indie-Hit aus dem Horror-Genre habt und zahlende Mitglieder des Nintendo-Switch-Online-Abos seid, könnt ihr euch jetzt für kurze Zeit eine kostenlose Kostprobe von Vampire Survivors sichern. Das gefeierte Spiel ist momentan auf der Nintendo Switch nämlich gratis erhältlich.

Falls ihr kein Nintendo-Switch-Online-Abo besitzt und den Indie-Tipp trotzdem zocken wollt, könnt ihr ihn euch alternativ auch günstiger im eShop kaufen – Vampire Survivors kostet derzeit nur 4,24 Euro statt 4,99 Euro. Der Rabatt gilt ebenso wie die Gratis-Aktion noch bis zum 21. März 2024 (im Nintendo-Store ansehen).

Schaut euch hier den Nintendo-Direct-Trailer zu Vampire Survivors an:

Vampire Survivors - Nintendo Direct

Vampire Survivors: Horror-Hit überzeugt auf der Nintendo Switch

Mit Vampire Survivors konnte Mini-Entwicklerstudio Poncle 2021 einen echten Überraschungshit landen. Das Spiel verbindet Roguelite-Gameplay mit einer stimmigen Gothic-Horror-Atmosphäre in einer minimalistischen Pixel-Grafik, die bei der Community seit dem Release Begeisterung ausgelöst hat. Ein Blick auf die Metacritic-Wertungen beweist, was für einen hohen Stellenwert das Spiel genießt. Die Switch-Version hält auf der Aggregatorwebsite eine beachtliche 88er-Wertung. (Quelle: Metacritic)

In dem Horror-Hit haben sich die Tore der Hölle geöffnet und ihr müsst euch durch eine überwältigende Masse an bösartigen Kreaturen schlachten. Euer Charakter schießt wie einem klassischen Bullet-Hell-Spiel automatisch um sich und je länger ihr die Monsterwellen in Schach haltet, umso mehr könnt ihr euch auf starke Belohnungen wie neue Waffen und andere Boni freuen. Zusätzlich könnt ihr auch neue Charaktere sowie Level freischalten.

Auch Assassin’s Creed-Fans kommen im Nintendo-eShop derzeit voll auf ihre Kosten – die Rebel Collection ist stark im Preis reduziert:

