Gratis für Prime-Mitglieder: Amazon sorgt für heftige Lachanfälle

Wer gerne lacht, der hat seit Jahren jede Menge Spaß an den Abenteuern kleiner gelber Lakaien. Die Minions sind richtig witzig und mittlerweile die Hauptdarsteller ihrer eigenen Filmreihe. Den jüngsten Teil aus dem Jahr 2022 könnt ihr aktuell als Prime-Mitglied erstmals ohne Extrakosten bei Amazon sehen. Doch was sagen die Kritiker zum Auftritt der loyalen Gehilfen?

Amazon Prime Facts

Ihren ersten Auftritt feierten die knuddeligen Minions in „Ich – Einfach unverbesserlich“, auch in den zwei Nachfolgern waren die bekannten Wesen, die einer Ü-Ei-Verpackung ähneln, zu sehen. Im Jahr 2015 bekamen die Helfer des Gru ihren ersten eigenen Film. Der wurde zum Mega-Erfolg und spielte weltweit über 1,1 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen ein.

Mininos 2: Ab sofort bei Amazon Prime Video zu sehen

Fünf Jahre später sollte die Fortsetzung kommen, doch Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung und so kam „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ erst zwei Jahre später in die Lichtspielhäuser. Finanziell hat sich dies fürs Studio gelohnt, denn auch der zweite Minions-Film legte mit einem Einspielergebnis von über 940 Millionen US-Dollar eine Glanzleistung hin.

Sehen könnt ihr „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ als Abonnentin oder Abonnent von Amazon Prime seit dem 1. Januar 2024 im Rahmen von Amazon Prime Video gänzlich ohne Aufpreis, also quasi gratis (bei Amazon Prime Video ansehen).

Trailer zum zweiten Minions-Film:

Minions 2 - Auf der Suche nach dem Mini-Boss - Trailer Deutsch

Wir erinnern uns: Am Ende vom ersten Teil kam es zum Zusammentreffen des jungen Gru mit den Minions. Die sehen ihn fortan als ihren Anführer an. Dort setzt auch die Fortsetzung an, allerdings hat Gru größere Pläne und will einer bekannten Superschurken-Gruppe beitreten. Doch was machen dann die Minions? Müssen die sich schon wieder einen neuen Boss suchen?

Kritiker und Zuschauer sind sich einig

Qualitativ liefern die kleinen gelben Helfer ein gutes Ergebnis ab. Eine IMDb-Bewertung von 6,5 ist mehr als in Ordnung. Sogar noch etwas positiver sehen die Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes das filmische Ergebnis. Ganze 70 Prozent von ihnen finden den zweiten Teil der Minions gut. So richtig überzeugt waren dann die Zuschauer, denn 89 Prozent und damit die eindeutige Mehrheit hebt den Daumen.

Zusammengefasst: Ob groß oder klein, die gelben Recken sorgen ab sofort bei Amazon für Lachanfälle. Prime-Mitglieder sollten unbedingt mal reinschauen.