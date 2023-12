Gratis für PS4 & PS5: Sony verteilt jetzt schon Weihnachtsgeschenke

Heute läutet Sony das PlayStation-Plus-Event Season of Play ein. Auf Abonnenten warten mehrere Aktivitäten, doch auch wenn ihr den Service nicht abonniert habt, könnt ihr euch als Weihnachtsgeschenk über ein kostenloses Multiplayer-Wochenende freuen.

Sony PlayStation Facts

PlayStation: Neues Online-Multiplayer-Wochenende angekündigt

Bei Sony fängt Weihnachten anscheinend etwas früher an. Die Wochen bis zum 5. Januar 2024 stecken voller Aktivitäten und Geschenken wie beispielsweise kostenlose Avatare für PS5- und PS4-Spieler, eSports-Turniere und ein Gewinnspiel mit zahlreichen Preisen. Das alles sind Aktionen für PlayStation-Plus-Kunden, doch Sony hat auch ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende angekündigt, für das ihr kein Abo benötigt.

Vom 9. Dezember um 00:01 Uhr bis zum 10. Dezember um 23:59 Uhr habt ihr die Möglichkeit, die Online-Multiplayer-Modi für PS4- und PS5-Spiele zu zocken. Dazu gehören dann Spiele wie beispielsweise EA Sports FC24, NBA 2K24 und Call of Duty: Modern Warfare 3. Um an der Aktion teilzunehmen, benötigt ihr kein PS-Plus-Abonnement, aber ein PlayStation-Network-Konto (Quelle: PlayStation Blog).

Switch Online, Xbox Game Pass und PS Plus. Wir verraten euch, was ihr für euer Geld bekommt:

Switch Online, Xbox Game Pass und PS Plus – das bieten euch die Abo-Dienste Abonniere uns

auf YouTube

PlayStation Plus deutlich teurer geworden

Praktisch alles auf der Welt ist in den vergangenen Jahren teurer geworden, dementsprechend fühlte sich auch Sony dazu gezwungen, die Preisgestaltung zu überdenken. Dazu gehören neue Preise für die Playstation-Plus-Jahresabonnements, die im Sommer dieses Jahres um bis zu 35 Prozent gestiegen sind.

Der Service bietet drei verschiedene Stufen an: PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium. Diese unterscheiden sich nicht nur in ihren Preisen, sondern bieten auch teilweise unterschiedliche Inhalte.

Nebenbei, das ist nicht die Weihnachtsaktion von Sony. Aktuell könnt ihr auch am Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück tolle Preise einheimsen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.