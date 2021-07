Kurz vor dem Wochenende verschenkt der Epic Games Store mal wieder zwei neue Spiele. Das aktuelle Angebot fällt zwar eher mittelmäßig aus, dafür gibt es jedoch in der nächsten Woche einen echten Knaller abzustauben!

Epic Games Store Facts

Wöchentlich könnt ihr euch im Epic Games Store Gratis-Games sichern. Diese Woche kommen vor allem Koop-Fans auf ihre Kosten. Doch den eigentlichen Hammer packt Epic Games erst nächste Woche aus. Dann gibt es ein tolles Action-Adventure abzustauben.

Epic Games: Die aktuellen Gratis-Games

Epic Games hat auch schon die nächsten Gratis-Games verraten. Auch hier gilt: Rechtzeitig gesichert, könnt ihr die Spiele für immer behalten.

Mothergunship

Bei Mothergunship handelt es sich um einen Bullet-Hell-Shooter, der Spielern zahlreiche Anpassungsoptionen für ihre Waffen bietet. Mit diesen setzt ihr euch gegen eine riesige Alien-Roboterarmada zur Wehr – wahlweise alleine oder aber im Koop-Modus mit Freunden. Zudem erwartet euch ein Crafting-System, mit dem ihr kuriose Waffenkombinationen fabrizieren könnt.

Train Sim World 2

Falls euch das Gameplay von Mothergunship deutlich zu rasant ist, bietet Epic auch eine passende Alternative an, bei der es deutlich ruhiger zugeht. In Train Sim World 2 dürfte ihr als Lokführer mit unzähligen Zügen auf große Fahrt gehen. Dank offizieller Lizenzen sehen die Metallboliden ihren Originalen mitunter zum Verwechseln ähnlich. Für Zug-Fans ist das Spiel also auf jeden Fall einen Blick wert.

Die beiden aktuellen Gratis-Games könnt ihr euch noch bis zum 5. August um 17 Uhr kostenlos sichern.

Epic Games: Die kommenden Gratis-Games

Nach dem Ablauf der Frist, wechselt das Angebot der Gratis-Games – und Epic Games hat schon jetzt verraten, auf welche Spiele ihr euch freuen könnt. Nächstes Mal gibt es dann ein echtes Highlight!

A Plague Tale: Innocence

Im Action-Adventure A Plague Tale: Innocence schlüpft ihr in die Rolle von Amicia, die zusammen mit ihrem kranken kleinen Bruder vor der Inquisition zu fliehen versucht. Dabei treten die beiden eine gefährliche Reise durch das von der Pest verseuchte Europa an und müssen um ihr Überleben kämpfen. GIGA-Redakteurin Marina empfiehlt das Spiel im Test allen, die guten Geschichten nicht widerstehen können.

Speed Brawl

Bei Speed Brawl lasst ihr so richtig die Fäuste fliegen! Das 2D-Prügelspiel besticht mit einer schicken Comic-Optik und einem schnellen Kombo-System, welches von euch verlangt, stets in Bewegung zu bleiben.

Diese beiden Spiele könnt ihr euch ab dem 05. August 2021 um 17 Uhr kostenlos sichern.

Was sagt ihr zur neuen Gratis-Aktion von Epic Games? Seid ihr mit dem Angebot zufrieden? Oder könnt ihr den Spielen so rein gar nichts abgewinnen? Welches Spiel würdet ihr gerne einmal in der Aktion gratis abstauben? Erzählt es uns in den Kommentaren auf Facebook!