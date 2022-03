Diese Woche lohnt sich ein Blick in den Epic Games Store so richtig – denn am Donnerstag gibt es einen echten Strategie-Hit gratis abzustauben. PC-Spieler können sich Total War: Warhammer kostenlos sichern.

Der Epic Games Store lockt PC-Spieler mit verschiedenen Vorteilen in den Shop. Neben Exklusivspielen und großen Sales können sich Besucher auch jede Woche über mindestens ein neues Gratis-Game freuen. Reinschauen lohnt sich, denn hin und wieder sind echte Blockbuster oder spannende Geheimtipps dabei. Und das Beste: Einmal runtergeladen, könnt ihr die Spiele für immer behalten!

Total War: Warhammer ab Donnerstag gratis sichern

Der Epic Games Store bietet jede Woche neue Gratis-Spiele an, immer wieder befinden sich darunter auch einige echte Gurken, die kaum jemand haben möchte. Diese Woche hingegen gibt es mal wieder ein echtes Highlight abzustauben: Total War: Warhammer.

Vom 31.03 um 17:00 Uhr bis zum 7. April um 17:00 Uhr können sich alle PC-Spieler den Strategie-Hit aus dem Hause Sega, der ursprünglich im Jahr 2016 erschienen ist, kostenlos über den Epic Games Store sichern.

Das Video erklärt euch, was Total War: Warhammer so besonders macht:

Was ist Total War: Warhammer

Das Spiel ist ein Mix aus rundenbasierter Aufbaustrategie, der jedoch immer wieder durch taktische Echtzeitschlachten aufgelockert wird. In diesen Gefechten steuert ihr eure Einheiten direkt und müsst nicht nur darauf achten, dass ihr mit den Stärken eurer Einheiten die Schwachstellen eures Gegners ausnutzt, sondern auch das Gelände begutachten. Bogenschützen, die sich auf einer erhöhten Position befinden, können etwa weiter schießen und sich auf diese Weise einen Vorteil verschaffen.

Neben normalen Einheiten könnt ihr euch mächtige Kommandanten mit besonderen Fähigkeiten befehligen, die eine Schlacht mitunter drehen können, wenn bereits alles verloren scheint.

Der Metacritic-Score von Total War: Warhammer liegt bei stolzen 86 Punkten, 78 Prozent der Steam-Spieler haben dem Strategie-Hit eine positive Bewertung verpasst (Quellen: Metacritic / Steam).

Bunter Pinball-Hit jetzt gratis

Ihr steht auf Flipper? Dann ist Demon's Tilt das Richtige für euch. Euch erwartet eine Mischung aus Shoot-'em-up– und Hack-&-Slash-Elementen.

DEMON'S TILT TRAILER

Bei Demon's Tilt erwartet euch reichlich Flipperspaß auf drei Ebenen. Setzt euch gegen Bosse durch, stellt euch spannenden Spezial-Modi und knackt wahnwitzige Jackpots. Der Pixel-Stil des Spiels sorgt außerdem für ein wenig Retro.

Was sagen die Spieler? Auf Steam hat das Spiel fast durchgängig positive Resonanz erhalten. Vor allem die Musik und die Grafik werden gelobt. Laut den Nutzern ein Spiel, in dem man viel Zeit verbringen kann, ohne dass es langweilig wird. (Quelle: Steam)

Das Game könnt ihr euch noch bis zum 31. März kostenlos sichern.

