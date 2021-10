Sparfüchse hört her, momentan gibt's in Apples App Store eine klasse iPhone-App gegen die Langeweile vollkommen kostenlos. Damit vergeht die Zeit wie im Fluge und man spart aktuell sogar noch ganze 4,49 Euro. Schnell noch sichern!

Apple-Nutzer sind lange Wartezeiten gewöhnt. Aktuell strapaziert der kalifornische Hersteller die Geduld der Fans mal wieder mit langen Lieferzeiten fürs iPhone 13 und die Apple Watch 7. Wer sich in der Zwischenzeit bis zur Lieferung die Zeit vertreiben möchte, sollte sich mal das wunderbar animierte Spiel „Alphaputt“ im App Store anschauen.

Kostenlos statt 4,49 Euro: Minigolf-Spiel fürs iPhone gratis

Normalerweise zahlt man dafür 4,49 Euro, momentan aber keinen Cent. Worum geht's? Die App-Entwickler haben sich gedacht, bringen wir doch einfach Typografie und Minigolf zusammen. Ergo: Die Buchstaben werden zu ausgefallenen Spielfeldern – 30 Level an der Zahl, unendlich viele Golfplätze. Besonders spannend:

„Du kannst persönliche Golfplätze erstellen, indem du das Wort eingibst, das du spielen möchtest. Du kannst auch von einer Auswahl vorgenerierter Worte wählen.“

Multiplayer mit bis zu 4 Mitspielern auf einem Gerät ist zudem möglich. Ursprünglich erschien die erste Version der App im Herbst 2018, das letzte Update erfolgte im letzten Jahr.

Einen ersten Endruck von Alphaputt liefert das folgende Video zum Spiel:

iPad-Version mit dabei

Die bisherigen Käufer zeigen sich zufrieden, derzeit gibt's vier von fünf möglichen Sternen im App Store. Es enthält übrigens keine Werbung und keine In-App-Käufe. Das Spiel ist also wirklich kostenlos – keine Tricks oder doppelte Böden zu erwarten. Sehr schön: Es handelt sich um eine universelle App für iPhone und iPad. Dementsprechend erhalten Nutzerinnen und Nutzer gleich eine angepasste Version fürs Apple-Tablet mit dazu – ohne Mehrpreis.

Wichtig zu wissen: Die Systemvoraussetzungen sind sehr überschaubar, denn ein iPhone oder iPad mit iOS 10 ist alles, was man benötigt. Daneben sollten noch circa 600 MB Speicherplatz vorhanden sein, so viel nämlich nimmt die App für sich in Anspruch. Vor dem Download bitte den Preis überprüfen, es ist nämlich leider nicht bekannt, wie lange das Angebot noch gilt und die App kostenlos erhältlich ist.