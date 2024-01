Gratis statt 60 Euro: Epic verschenkt unterschätztes Marvel-Abenteuer

Trotz starker Grafik und spannender Story ist Marvel’s Guardians of the Galaxy bei vielen Gamern unter dem Radar hindurchgeflogen – ihr könnt es nun aber kostenlos nachholen, denn im Epic Games Store gibt es das Action-Abenteuer für kurze Zeit gratis.

Marvel's Guardians of the Galaxy Facts

Im Epic Games Store könnt ihr euch ab sofort eines der unterschätztesten Marvel-Spiele der letzten Jahre kostenlos schnappen – Guardians of the Galaxy konnte bei seinem Release zwar leider nicht die Verkaufsansprüche von Publisher Square Enix erfüllen, doch Fans von actionreichen Sci-Fi-Abenteuern sollten sich dieses Angebot auf keinen Fall entgehen lassen, denn das Spiel hat jede Menge Stärken zu bieten.

Marvel’s Guardians of the Galaxy gratis im Epic Games Store

In Marvel’s Guardians of the Galaxy schlüpft ihr in die Weltraum-Stiefel von Star-Lord und begebt euch zusammen mit euren Crew-Mitgliedern Gamora, Groot, Drax und Rocket Raccoon auf ein interplanetarisches Abenteuer voller chaotischer Wendungen, skurriler Komik und überraschend emotionaler Charakterentwicklung, bei dem natürlich das Schicksal der Galaxie in euren Händen liegt.

Schaut euch hier den Trailer zu Marvel’s Guardians of the Galaxy an:

Marvel’s Guardians of the Galaxy – Offizieller Trailer

Im Epic Games Store könnt ihr euch das unterhaltsame Abenteuer jetzt für kurze Zeit gratis sichern und für immer behalten – gewöhnlich kostet Marvel’s Guardians of the Galaxy 59,99 Euro. Das Angebot läuft noch bis zum 11. Januar 2024 um 17 Uhr, danach fällt wieder der ursprüngliche Preis an (im Epic Games Store ansehen).

Epic Games: Nächstes Gratis-Spiel steht schon in den Startlöchern

Wie ihr es vom Epic Store gewöhnt seid, könnt ihr euch auch nach Ablauf dieser Aktion über ein neues Gratis-Game freuen. Ab dem 11. Januar 2024 um 17 Uhr steht für euch das Spiel Sail Forth kostenlos zur Verfügung – darin segelt ihr mit eurer eigenen Schiffsflotte über die Meere, deckt Geheimnisse des Ozeans auf und kämpft gegen Piraten. (Quelle: Epic)

Auch auf Steam gibt es so einige Gratis-Games – diese 15 kostenlosen Spiele lohnen sich auf jeden Fall:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.