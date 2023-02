Der Oberste Zauberer Wong ist bereits seit vielen Jahren einer der Lieblinge der Fans des Marvel-Universums. Doch anscheinend haben die Produzenten von Multiverse of Madness vor der Fertigstellung des Films noch mit den Gedanken gespielt, den Meister der mystischen Mächte von Kamar-Taj sterben zu lassen. Das legen zumindest blutige Konzeptzeichnungen nahe, die vor Kurzem aufgetaucht sind.

Multiverse of Madness: Konzeptzeichnung zeigt Wongs Tod

Doctor Strange in the Multiverse of Madness gehört wahrscheinlich zu den außergewöhnlichsten Filmen des MCU. Im Vergleich zu den meisten anderen Streifen des Marvel Cinematic Universe gibt es deutlich mehr brutale und mitunter auch verstörende Szenen zu sehen. Trotzdem bekam Doctor Strange in the Multiverse of Madness hierzulande eine FSK-12-Freigabe.

Doch ob diese auch vergeben worden wäre, wenn es eine jüngst veröffentlichte Konzeptzeichnung als Szene in den Film geschafft hätte, darf stark bezweifelt werden. Dort zu sehen ist die Leiche von Wong, deren obere Kopfhälfte fehlt. Aus seinem Schädel quillt eine blutige Masse, die wahrscheinlich sein Gehirn darstellen soll. Achtung, das Bild ist nichts für schwache Nerven:

Wer genau Wong diesem grausamen Schicksal zugeführt haben könnte, geht zwar nicht hervor, die Vermutung liegt jedoch nahe, dass die Scarlet Witch dafür die Verantwortung getragen hätte.

Schon nach einem Blick in den Trailer wird klar, wie anders Multiverse of Madness wirklich ist:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Trailer

Marvel-Splatter: Scarlet Witch sollte noch blutrünstiger sein

Nicht nur Wong wäre der Scarlet Witch übrigens in Multiverse of Madness anscheinend fast zum Opfer gefallen. Aus einer Storyboard-Grafik wissen wir, dass auch mit dem Gedanken gespielt wurde, Mordo von der Scarlet Witch enthaupten zu lassen:

Letzten Endes haben sich die Produzenten des Films aber dazu entschieden, Wandas Bodycount nicht noch weiter in die Höhe zu treiben. Immerhin pflastern bereits mehrere Leichen den Weg der Scarlet Witch scharlachrot. Wahrscheinlich wäre die unbändige Mordlust der Marvel-Heldin bei vielen Zuschauern auch nicht sonderlich gut angekommen.