Die beliebte Apple-Week bei MediaMarkt ist wieder da und verspricht etliche Rabatte auf MacBooks, AirPods, Apple Watches, iPads und vieles mehr. Wir haben den Angeboten auf den Zahn gefühlt, Preise verglichen und verraten, welche Deals sich wirklich lohnen.

Apple Facts

Apple Week bei MediaMarkt im Preis-Check

Ihr könntet ein neues MacBook, iPad oder iPhone gebrauchen, aber wartet noch auf einen richtig guten Deal? Vielleicht habt ihr dann diese Woche Glück, denn MediaMarkt hat wieder seine beliebte „Apple Week“ am Start und verspricht großartige Angebote. Ihr habt noch bis zum 21. Juni 2022 um 19:59 Uhr Zeit zu stöbern, dann endet die Aktion.

Übrigens zahlt ihr ab einem Warenwert von 59 Euro keine Versandkosten, allerdings können besonders beliebte Produkte schnell schon vorab ausverkauft sein – wer Interesse hat, sollte sich also beeilen.

MediaMarkt: Diese Angebote der Apple-Week gibt es nirgendwo günstiger

Wir haben uns für euch umgesehen, einen Preis-Check gemacht und nur die besten Deals aus der Masse der Angebote herausgefiltert, denn eine Preisreduktion ist nicht unbedingt eine Garantie für einen guten Deal. So können wir euch verraten, dass die Apple Watch SE mit 40 mm Aluminiumgehäuse, Retina-Display und einer Akkulaufzeit von 18 Stunden bei MediaMarkt gerade am günstigsten zu haben ist. Das Gleiche gilt für den smarten Apple HomePod Mini in der Farbe Weiß, dem Apple Pencil der 2. Generation, einem Magic-Keyboard-Bookcover und einem Multiport-Adapter. Auch ein iMac mit 8 GB RAM und 512 GB SSD ist mit von der Partie und aktuell nirgendwo günstiger zu haben.

Apple Watch SE (GPS) 40mm Smartwatch Statt 299 Euro UVP: Aluminium-Smartwatch mit Retina LTPO OLED Display. und 40 mm Durchmesser. Leichte Synchronisation zu anderen Apple-Geräten. Ideal als Fitness-Tracker. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.06.2022 13:45 Uhr

Apple HomePod mini Statt 99 Euro UVP: Smarter Lautsprecher von Apple mit integriertem Siri-Sprachassistenten & Bluetooth 5.0. In den Farben Grau und Weiß erhältlich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.06.2022 06:00 Uhr

Apple Pencil (2.Generation) Eingabestift von Apple mit pixelgenaue Präzision zum zeichnen, skizzieren, malen und Notizen machen. Mit intuitiver Touch-Oberfläche & flacher & magnetischer Seite für leichtes Koppeln mit dem iPad. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.06.2022 13:49 Uhr

Apple Magic Keyboard, Bookcover Statt 399 Euro UVP: Mit 23,9 cm Tiefe und 29,2 cm Länge ist die Tastatur perfekt für Unterwegs. Kompatibel mit iPad Pro 12.9 Zoll, iPad Pro 12.9 Zoll & i Pad Pro 12.9 Zoll. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.06.2022 13:37 Uhr

Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter Statt 79 Euro UVP: Adapter aus dem Hause Apple für USB Typ-C, USB und HDMI. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.06.2022 13:36 Uhr

Apple MXWV2D/A iMac 2020, All-in-One PC Statt 2599 Euro UVP: MIt 27 Zoll Display, Intel-Core-i7-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD & Radeon-Pro-5500-XT-Grafikkarte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.06.2022 13:41 Uhr

Den Apple Homepod Mini in Aktion seht ihr in diesem Video:

Apple erklärt den HomePod mini

