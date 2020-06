Bildquelle: GIGA

Amazon reduziert mal wieder die Preise der hauseigenen Smart-Home-Geräte und Streaming-Sticks. GIGA hat sich durch die Angebote geklickt und verrät euch, welche sich wirklich lohnen.

Rabattaktion bei Amazon: Echo, Fire TV Stick und Cube teilweise stark reduziert

Viele Leute sitzen aufgrund der Coronakrise im Home Office oder bleiben aus reiner Vorsicht zuhause. Kein Wunder also, dass sich Smart-Home-Geräte und Streaming-Sticks gerade besonders großer Beliebtheit erfreuen. Genau deswegen hat Amazon nun eine Rabattaktion gestartet, die es in sich hat. Amazon-Geräte wie der Fire TV Sticks und die Echo-Geräte sind günstiger zu haben. Wir haben die Angebote für euch übersichtlich zusammengefasst.

Amazon Echo, Fire TV und Kindle im Angebot

Amazon-Geräte im Angebot: Warten oder zuschlagen?

Wer auf der Suche nach einem günstigen Fire TV Stick, kann jetzt getrost zuschlagen. 19,99 Euro sind ein wirklich guter Preis für den kleinen Streaming-Stick. Etwas anders verhält es sich mit dem Fire TV Stick 4K. Auch wenn der Preis von 39,99 Euro auf den ersten Blick nach einem guten Deal aussieht, wurde die verbesserte Version des Streaming-Sticks in der Vergangenheit bereits des Öfteren 10 Euro günstiger angeboten. Beim Fire TV Cube hingegen kann man bei einem Preis von 89,99 Euro ruhig zuschlagen.

Ähnliches verhält es sich bei den Echo-Produkte. So gab es den Amazon Echo Dot etwa bereits für knapp 20 Euro zu kaufen, der normale Echo war auch schon mal 5 Euro günstiger. Lediglich das Angebot für den Echo Plus ist einen zweiten Blick wert – dieser ist so günstig wie nie zuvor.

Den Amazon Echo 5 hingegen kriegt man bereits seit mehreren Monaten für 69,99 Euro angeboten, der Echo Show 8 ist sogar aktuell 10 Euro teurer als sonst. Man merkt, ein paar Schnäppchen lassen sich bei der aktuellen Rabattaktion von Amazon durchaus finden – einige Aktionspreise sind jedoch alles andere als ein guter Deal.