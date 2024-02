Großer Steam-Hype: Fans können Open-World-Survival-Game kaum erwarten

Steam hat jede Menge Highlights zu bieten und Nachschub lässt nie lange auf sich warten. Ganz besonders freuen sich Spieler aktuell auf das Survival-Crafting-Game Nightingale, das noch diesen Monat auf der Plattform erscheinen wird.

Auf Steam finden sich immer wieder neue Hype-Spiele, die bei der Community auch ohne große Marketing-Kampagne schon vor dem Release Begeisterung auslösen. In der jüngeren Vergangenheit waren dies zum Beispiel Sons of the Forest, Dave the Diver und Dredge. Auf der Liste der meistgewünschten Steam-Spiele meldet sich mit Nightingale nun der nächste vielversprechende Kandidat kurz vor seinem Release an.

Nightingale: Steam-Spieler wünschen sich Open-World-Survival-Game

In Nightingale werdet ihr zu Realmwalkern und reist durch Dimensionsportale in verschiedene Fantasy-Welten, in denen ihr jede Menge Materialien und Ressourcen sammeln müsst, um sie in nützliche Ausrüstung, Werkzeuge, Waffen und Technologien zu stecken. Diese benötigt ihr, um Siedlungen in den Welten errichten und euch gegen feindselige Kreaturen wehren zu können. Dabei habt ihr stets das Ziel vor Augen, schlussendlich die letzte Bastion der Menschheit, die Stadt Nightingale, zu finden.

Schaut euch hier den Trailer zu Nightingale an:

Nightingale: Realmwalker’s Journey Trailer

Nightingale befindet sich derzeit in der Early-Access-Phase. Der Release des Open-World-Survival-Spiels, das ihr sowohl im Koop, als auch im Singleplayer zocken könnt, ist auf Steam für den 22. Februar 2024 geplant. Wer möchte, kann sich die Neuerscheinung schon auf die Wunschliste setzen (bei Steam ansehen).

Nightingale Inflexion Games

Meistgewünscht auf Steam: Survival-Game klettert nach oben

Auf Steam kann sich Nightingale derzeit zu den meistgewünschten Spielen überhaupt zählen – momentan belegt das kommende Survival-Highlight in der Hype-Liste auf Steam Platz 7. Davor landen mit Stalker 2: Heart of Chornobyl, Hollow Knight: Silksong, Hades 2, Frostpunk 2, Manor Lords und Black Myth Wukong einige langersehnte Hochkaräter. Hoffentlich kann Nightingale zum Release die großen Hoffnungen erfüllen, die die Community in das Spiel setzt. (Quelle: Steam)

