Großes Geheimnis in Starfield gefunden: Basenbau wird damit komplett anders

Es gibt nur Eines zu sagen: Starfield und Raumstationen. Wolltet ihr schon immer einmal eine Raumstation bauen und in ihr leben? Dann könnt ihr das jetzt mit einer entsprechenden Mod tun – allerdings basiert die auf dem originalen Code im Spiel.

Starfield Facts

Starfield verbirgt den Bau von Raumstationen: Mod ist schon da, DLC kommt hoffentlich bald

Ein Modder hat im Code von Starfield etwas äußerst Spannendes gefunden: die Möglichkeit, nicht nur Basen auf Planeten zu errichten, sondern auch Raumstationen im All. Wie der Modder vexthecollector berichtet, war der gesamte Code für den Raumstationenbau bereits im originalen Spiel enthalten. Das einzige Problem war, dass es viele Bugs gab und nicht alles so perfekt funktioniert hat (Quelle: Nexusmods).

Vexthecollector hat also diesen halbfertigen Code genommen und einige Dinge an ihm verbessert. Die dazugehörige Mod könnt ihr auf Nexusmods herunterladen, allerdings gibt es wohl weiterhin noch einige Probleme, an welchen der Modder arbeitet (hier geht es zur Mod). Etwa das Andocken an der Raumstation funktioniere noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte.

Neben der Mod selbst ist es durchaus interessant, dass der Code bereits größtenteils im Spiel existierte. Bethesda hatte also offensichtlich vor, auch den Bau von Raumstationen zu ermöglichen – das Studio hat es wohl nur nicht bis zum Release geschafft. Entweder Bethesda plant noch ein Update, um den Raumstationenbau offiziell ins Spiel zu bringen oder aber das Ganze ist für den kommenden DLC Shattered Space geplant.

Schaut in den Gameplay-Trailer zu Starfield:

Starfield – Offizieller Gameplay-Trailer

Erste Mod-Kollektionen teasen die Zukunft von Starfield an

Beim Durchstöbern der Nexus-Mods für Starfield stößt man mittlerweile auch auf ganze Mod-Kollektionen, die mit einem Klick installiert werden können. Hier gibt es etwa die Constellation-Kollektion, welche mit über 100 Mods das gesamte Spiel in allen Bereichen verbessert (zur Kollektion). Oder auch die Odyssey-Kollektion, welche sich bisher besonders auf immersives Gameplay spezialisiert hat (zur Kollektion).

Skyrim hat mittlerweile unglaubliche Mods:

Noch ist die Mod-Community von Starfield jung. Es wird aber wahrscheinlich nicht so lange dauern, bis die ersten massiven Mods ans Tageslicht kommen und ihr eure Spielerfahrung in Starfield völlig frei anpassen könnt. Solche Kollektionen sollten euch dann auch den mühsamen Prozess des Mod-Sammelns ersparen. Insofern bleibt die Zukunft von Starfield außerordentlich spannend.