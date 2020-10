Kurz vor dem Start der PS5 haut Sony nochmal ein großes Update für die PlayStation 4 raus – doch das dürfte aber nur wenigen gefallen. Die Version 8.00 für die Konsole entfernt zwei beliebte Funktionen – und fügt eine neue hinzu.

Die PlayStation 4 bekommt ein neues Update. Der Aufreger: Zwei beliebte Funktionen fallen einfach weg. Betroffen sind das Erstellen von Events und das Anlegen privater Communities. Dafür wurde die Kindersicherung überarbeitet – aus gutem Grund.

Sind eure PS4-Communities in Gefahr?

Jein. Wenn ihr bereits einer privaten Community beigetreten seid, bleiben diese auch weiterhin abrufbar. Es ist nur in Zukunft nicht mehr möglich, eigene Communities zu erstellen. Auch Events könnt ihr mit dem Update nicht mehr erstellen. Einen nachvollziehbaren Grund liefert Sony für diesen Schritt nicht. Im PlayStation Blog heißt es nur schlicht:

„Mit der Version 8.00 könnt ihr keine Events mehr erstellen oder auf vorhandene Events zugreifen, die von anderen Benutzern erstellt wurden. Wir entfernen außerdem die Möglichkeit, private Communitys unter der Community-App auf der PS4 zu erstellen. Wenn ihr bereits Teil von privaten Communitys seid, könnt ihr weiterhin auf diese zugreifen.“

Weitere Inhalte des Updates sind:

neue Avatare (darunter von Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, Bloodborne und Uncharted 4: Thief's End)

(darunter von Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, Bloodborne und Uncharted 4: Thief's End) die Möglichkeit, alle Mikrofone euerer Mitspieler auf einmal über das Menü stummzuschalten

euerer Mitspieler auf einmal über das Menü eine überarbeitete Benutzeroberfläche für die Party-Funktion der Playstation und für Nachrichten

für die Party-Funktion der Playstation und für Nachrichten eine Aktualisierung der Remote-Play-App für mobile Geräte

für mobile Geräte eine erweiterte Zwei-Stufen-Authentifizierung

... und eine erweiterte Kindersicherung

Die Kindersicherung der PS4 ist jetzt flexibler

Eltern soll es nun möglich sein, die Chatfunktion in ausgewählten Spielen beliebig für ihre Kinder freizugeben und zu sperren. Kinder können über die Konsole Anfragen an ihre Eltern senden, die dann per Mail die Kommunikation in bestimmten Spielen erlauben können. Ein sinnvolles Feature – wenn man an Trolle und Cyber-Mobber denkt, die in vielen Videospielen unterwegs sind. Wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr dazu den Spieletipps-Artikel „Don't feed the Troll: Wie Gamer sich gegen Nazis wehren (sollten)“ lesen.