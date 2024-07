Gruseliger Kino-Hit: Neuer Nicolas-Cage-Film verstört Kritiker und Fans

Erwartet Horrorfans mit Longlegs ein echtes Meisterwerk? Die Kritiker sagen ja. Wir fassen euch die wichtigsten Pressestimmen zum neuen Film mit Nicolas Cage zusammen.

Anzeige

Ursprüngliche Meldung vom 09.07.2024:

Ist Longlegs der beste Horrorfilm 2024?

Horrorfilme gibt es wie Sand am Meer und die meisten dieser Filme sind mehr schlecht als recht. Alle paar Jahre erscheint aber ein Horrorfilm, der das Potenzial zum zeitlosen Klassiker hat. Dazu gehört offenbar auch Longlegs.

Anzeige

Der Horrorfilm handelt von einer FBI-Agentin, gespielt von Maika Monroe (It Follows), die einen Serienkiller jagt. Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Wer indessen mehr sehen will, der findet hier den Trailer:

Longlegs - Trailer Deutsch

Der Horrorfilm von Regisseur Oz Perkins (Gretel & Hansel) wird von der Presse regelrecht in den Himmel gelobt. So hält Longlegs auf Rotten Tomatoes einen beeindruckenden Review-Score von 93 Prozent Zustimmung.

Anzeige

Einige Pressestimmen in der Übersicht:

Sie sind noch nicht bereit für das unvergessliche und schaurige Erlebnis, das Longlegs ist. (Quelle: Digital Spy)

Longlegs geht unter die Haut und bleibt dort, indem es den Zuschauer durch furchterregende Bilder und eine greifbare Atmosphäre so gründlich in die abstoßende, unangenehme Natur des Bösen eintauchen lässt. (Quelle: Bloody Disgusting)

Es ist der schrecklichste Horrorfilm des Jahres 2024, ein Film, der unter die Haut geht und vielleicht nie wieder herauskommt. (Quelle: Slashfilm)

Auch auf der beliebten Filmplattform Letterboxd ist Longlegs ein echter Hit und erreicht knapp 4 von 5 möglichen Sternen. Einige User fordern in den Reviews sogar den Oscar für Nicolas Cage, der den Killer Longlegs spielt.

Apropos Longlegs, die Marketingkampagne des Horrorfilms ist durchaus bizarr. So geht auf X (ehemals Twitter) aktuell ein Clip rum, der zeigt, wie Hauptdarstellerin Maika Monroe auf Nicolas Cage reagiert. Anstatt den Schauspieler zu zeigen, wird lediglich ihr Herzschlag gemessen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.