Dieses Jahr kehrt eine der größten Horror-Reihen mit einem neuen Film zurück auf die große Leinwand. Der Exorzist: Bekenntnis macht mit seinem ersten Trailer ordentlich Eindruck, doch so manche Fans des Originals reagieren dennoch zwiegespalten.

Für viele Horror-Fans zählt Der Exorzist zu den furchterregendsten Filmen aller Zeiten – eine Umfrage von Rotten Tomatoes hat ihn sogar zu dem gruseligsten Film überhaupt gekürt. Nun bekommt der Klassiker von 1973 seine mittlerweile fünfte Fortsetzung: Der Exorzist: Bekenntnis. Der erste Trailer wirkt vielversprechend, doch die Messlatte könnte kaum höher liegen und viele Fans zweifeln, dass der neue Film an das Niveau des Originals anknüpfen kann.

Horror-Comeback: Der Exorzist: Bekenntnis zeigt ersten Trailer

In Der Exorzist: Bekenntnis verschwinden zwei Schulfreundinnen mehrere Tage lang in einem Wald. Nach ihrer plötzlichen Rückkehr verhalten sie sich merkwürdig und können sich an nichts erinnern. Schnell wird klar, dass sie von etwas Bösem besessen sind, das nicht ohne Weiteres wieder in die Flucht zu schlagen ist. Um eine Lösung zu finden, kehrt sogar Christine MacNeil (Ellen Burstyn), die Mutter aus dem Original-Film zurück. Der Exorzist: Bekenntnis soll im Oktober 2023 in den Kinos starten.

Schaut euch hier den Trailer zu Der Exorzist: Bekenntnis an:

Der Exorzist: Bekenntnis - Trailer Deutsch

Der Exorzist: Horror-Fans reagieren mit Angst und Hoffnung

Auf YouTube sorgt der Trailer für den neuesten Film aus dem Exorzist-Universum für jede Menge Wirbel. Fans bescheinigen dem neuen Projekt zwar auf den ersten Blick einen hohen Gruselfaktor, doch viele sind sich schlicht nicht sicher, ob dieser Teil an das Original heranreichen kann. Als gruseligster Film aller Zeiten macht es Der Exorzist seinen Nachfolgern schließlich wirklich nicht einfach.

„Der Exorzist ist der größte Horror-Film aller Zeiten, es wird unglaublich schwierig, an die rohe Kraft und die Schockwirkung heranzukommen, egal wie viele Jumpscares man in den Film einfügt.“ (YouTube-User leokimvideo)

„Es wird niemals einen Film wie Der Exorzist geben, aber der Trailer sieht nach einer vielversprechenden Fortsetzung aus.“ (YouTube-User Ericksedits)

„Ich habe noch Hoffnung für diesen Film. Der Exorzist ist aber einer der ikonischsten Horrorfilme aller Zeiten. Es wird sehr schwierig, das zu toppen.“ (YouTube-User GreekLibra1984)

