GTA 5: Die Aliens sind los - Beliebtes Halloween-Event ist für kurze Zeit zurück

Ja ist denn heut‘ schon Halloween? Nein eigentlich nicht, doch in der Multiplayer-Komponente des Spiels sind bald die Aliens los. Das beliebte Halloween-Event aus dem Jahr 2019 ist für kurze Zeit zurück.

Das Event Alien Survival lief im vergangenen Jahr zur Halloween-Zeit und bestand aus insgesamt sieben Survival-Modi, die mitsamt bewaffneten Aliens auf der Karte verstreut waren. Sie sind jetzt zurück und bis zum 13. April 2020 treiben sie erneut ihr Unwesen.

Fend off waves of heavily armed officers or wander South San Andreas in search of special plants with certain transformative properties.



The Alien Survival Series and Peyote Plants have returned to GTA Online all this week, until April 13th. pic.twitter.com/uX9d4bngFx