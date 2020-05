Wir hatten in allem Recht, außer in einem: GTA 5 ist ab jetzt kostenlos im Epic Games Store, für einen kurzen Zeitraum. Und das großzügige Geschenk ist scheinbar genau das, was wir alle je wollten, denn der Andrang gestern war derart groß, dass kurzerhand der gesamte Store zusammenbrach. Ugh!

Was ist los mit euch? GTA 5 ist ein sieben Jahre altes Spiel, dass bereits so oft in verschiedenen Sales angeboten wurde, dass ihr es euch sicherlich irgendwann, irgendwo für einen Döner hättet holen können. Gut, für den Gegenwert zu einem Döner. Habt ihr wirklich alle gewartet, bis es kostenlos über den Ladentisch geworfen wird? Ta.

Scheinbar ja, denn nachdem gestern Abend GTA 5 als Geschenk online ging, stürmten Spieler weltweit den Shop und töten ihn. Entwicker Epic Games entschuldigte sich auf Twitter, und wurde mit Danksagungen überschüttet:

Ja, ihr könnt beruhigt sein – der Epic Games Store ist wieder online: Hier kommt ihr zur kostenlosen Premium Edition von Grand Theft Auto 5 im Store, einzig eine Anmeldung ist nötig, damit ihr zum Verkehrsregeln missachtenden Autodieb werden könnt. Das Angebot gilt noch bis zum 21. Mai, und bitte crasht die Seite nicht noch einmal.

Da wartet übrigens noch ein bald-kostenloses Mystery-Spiel, das heute 17 Uhr aufgedeckt wird. Nun, es gibt einige Gerüchte, die auf The Witcher 3: Wild Hunt hindeuten. Allerdings wäre das doch recht seltsam, immerhin gab es The Witcher 3 nie kostenlos auf GOG, und GOG gehört demselben Entwickler. Wir werden es sehen, wie so oft.

Ursprüngliche Nachricht vom 14. Mai, 11:27 Uhr

Aufgepasst, GTA 5 könnte bald kostenlos im Epic Games Store sein

Das letzte Mal, als alle über ein geheimes Angebot im Epic Games Store gesprochen haben, handelte es sich um sechs Batman-Spiele, die für eine Weile kostenlos heruntergeladen werden durften. Epic Games lässt sich nicht lumpen, was seine Geschenke an die Spieler angeht; aber GTA 5? Auf der Startseite des Shops seht ihr momentan ein „Mystery-Spiel“, das in wenigen Stunden offengelegt wird und dann kostenlos zu haben ist.

Nun wollen mehrere Nutzer auf Reddit wie auch auf Twitter bereits eine Werbung für GTA 5 gesehen haben, das kostenlos im Epic Games Store angeboten wird. Es sieht schon ziemlich echt aus:

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418 — Wario64 (@Wario64) May 14, 2020

Der originale Twitter-Beitrag wurde gelöscht, herzlichen willkommen also in der Gerüchteküche.

Unrealistisch wäre GTA 5 in der kostenlosen Epic-Wundertüte allerdings nicht. Zum einen ist das Spiel, wie wir alle wissen, bereits sechs Jahre alt; und ich würde doch annehmen, dass die meisten interessierten Spieler es sich mittlerweile gekauft haben. Wir werden es sehen, richtig?

Ist das alles nicht nur ein verdammt gut gemachter Fake, so könnt ihr euch GTA 5 heute ab 17 Uhr im Epic Games Store kostenlos für den PC herunterladen. Das Angebot soll bis zum 21. Mai gelten. Wie übrigens ein anderer Reddit-Beitrag anmerkt, geht irgendetwas seltsames mit der The Witcher 3: Game of the Year-Edition im Epic Games Store vor: Die Seite es Spiels ist momentan, während ich das hier schreibe, nicht erreichbar. Also – wäre das auch ein Anwärter auf das geheime, kostenlose Spiel? Vielleicht beides! Oh.