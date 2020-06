In GTA 5 und GTA Online gibt es vornehmlich zwei Wege, jede Menge Geld zu scheffeln: Mit dem richtigen Gespür im Aktienmarkt sowie bei Lesters Missionen, und über die Durchführung von Heists. Ein richtiger Banküberfall muss minutiös geplant sein, macht ihr aber alles richtig, wartet nicht nur ein Sack voll Geld als Beute, sondern auch eine deftige Belohnung obendrauf.

Besondere Missionen in GTA 5 Online sind ohne Frage die Heists: Die Raid-ähnlichen Aufträge sind sehr viel komplexer als normale Quests und können stets nur mit anderen Spielern im Koop-Modus ausgeführt werden. Dafür winken hier aber auch besonders große Belohnungen, die ihr mit der richtigen Herangehensweise noch vervielfachen könnt. Wir erklären euch hier, was es für Heists gibt, wie ihr sie starten könnt und – am wichtigsten – wie ihr das meiste Geld bei den Überfällen einheimsen dürft. Bereit, euren ersten Raub zu planen?

Im Überblick: Alle Heist-Missionen in GTA Online

Neben den fünf klassischen Heists, um die es hier vornehmlich gehen wird, gibt es noch drei Doomsday-Heists sowie einen Casino-Heist, der sich Ende 2019 in das Spiel schlich. Für jede Kategorie gelten unterschiedliche Voraussetzungen, zudem empfehlen wir euch, bei den klassischen Raubüberfällen anzufangen:

Fünf klassische Heists The Fleeca job The Prison Break The Human Labs Series A Funding The Pacific Standard

Drei Doomsday-Heists The Data Breaches The Bogdan Problem The Doomsday Scenario Tipps & Tricks zu den Doomsday-Überfällen

Casino-Heist Die beste Crew für den Casino-Heist



Bei den Online-Heists von GTA 5 könnt ihr außerdem verschiedene Fahrzeuge freischalten sowie Waffen, Kleidung und weitere Items.

Für die Doomsday-Heists müsst ihr euch den gleichnamigen DLC kaufen.

Heist starten: Voraussetzungen

Nichts ist einfacher, als an klassischen Heists in GTA Online teilzunehmen: Die einzige Voraussetzung, die ihr erfüllen müsst, ist der Abschluss des Tutorials ganz zu Anfang. Danach nämlich können andere euch bereits zu Heists einladen. Schwieriger wird es erst, wenn ihr selbst einen Heist planen und leiten wollt. Hierfür müssen folgende Punkte erfüllt sein:

Erreicht mit eurem Charakter mindestens Level 12 in GTA Online Besitzt mindestens ein Luxus-Apartment Automatisch: Erhaltet einen Anruf von Lester Crest – er wird euch die Heist-Missionen nacheinander auftragen

Einzig die luxuriösen Apartments in GTA Online besitzen neben anderen Vergnügungsmöglichkeiten einen Planungsraum: Einen Ort also, an dem ihr eure Raubüberfälle sorgsam planen könnt. Insgesamt gibt es 17 Luxus-Apartments, wobei das günstigste 200.000 GTA-Dollar kostet: Es handelt sich um Apartment 7 in den Del Perro Heights.

Alle 17 Luxus-Apartments im Überblick, mit Preis:

Apartment-Name Preis Del Perro Heights: Apartment 7 200.000 GTA-Dollar Del Perro Heights: Apartment 20 205.000 GTA-Dollar 3 Alta St: Apartment 10 217.000 GTA-Dollar 3 Alta St: Apartment 57 223.000 GTA-Dollar 4 Integrity Way: Apartment 30 235.000 GTA-Dollar Richard Majestic: Apartment 4 241.000 GTA-Dollar 4 Integrity Way: Apartment 35 247.000 GTA-Dollar Richard Majestic: Apartment 51 253.000 GTA-Dollar Tinsel Towers: Apartment 45 270.000 GTA-Dollar Tinsel Towers: Apartment 29 286.000 GTA-Dollar Weazel Plaza: Apartment 26 304.000 GTA-Dollar Weazel Plaza: Apartment 70 319.000 GTA-Dollar Weazel Plaza: Apartment 101 335.000 GTA-Dollar Eclipse Towers: Apartment 9 373.000 GTA-Dollar Eclipse Towers: Apartment 5 382.000 GTA-Dollar Eclipse Towers: Apartment 40 391.000 GTA-Dollar Eclipse Towers: Apartment 31 400.000 GTA-Dollar

Diese Luxus-Apartments sind natürlich nicht die einzigen Immobilien, die ihr euch in GTA 5 und GTA Online kaufen könnt. Neben einem heimeligen Wohnbereich dürft ihr euch nämlich auch noch andere Gebäude zulegen – wie Clubs, Kinos oder auch den berüchtigten Stripclub Vanilla Unicorns.

Weitere Voraussetzungen für die Koop-Missionen

Alle Heists in GTA Online sind Koop-Raids, die mit mindestens einer anderen Person angegangen werden müssen. Die benötigte Anzahl der Spieler ist dabei vorgegeben, ebenso wie ein Startkapital, das ihr vor Beginn des Heists benötigt:

The Fleeca job 2 Personen

The Prison Break 4 Personen Startgeld: 40.000 GTA-Dollar

The Human Labs 4 Spieler Startgeld: 54.000 GTA-Dollar

Series A Funding 4 Personen Startgeld: 40.400 GTA-Dollar

The Pacific Standard 4 Spieler Startgeld: 100.000 GTA-Dollar



Abgesehen von der Mission The Fleeca Job müsst ihr bei allen anderen Heists weitere Vorbereitungen treffen, ehe der eigentliche Überfall beginnen kann. Habt ihr alle einmal abgeschlossen, könnt ihr sie beliebig oft wiederholen. Dabei solltet ihr außerdem nicht die Boni vergessen, die ihr zusätzlich zu den Heists einsammeln könnt.

Belohnungen für Heists: Vervielfacht eure Beute

Jeder Heist verspricht euch eine satte Beute, die ihr bei erfolgreichem Abschluss ohne Wenn und Aber erhaltet. Dazu gibt es allerdings noch weitere Boni: Geldgeschenke, die ihr immer dann bekommt, wenn ihr die Überfälle in der richtigen Reihenfolge und mit den richtigen Personen absolviert. Schaut euch die Boni genau an, bevor ihr den ersten Heist startet:

Name Durchführung Belohnung First Time Schließt jeden Heist zum ersten Mal ab. Für jeden einzelnen Heist: 100.000 GTA-Dollar All in Order Challenge Schließt alle fünf Heists in der entsprechenden Reihenfolge ab, ebenso wie alle Vorbereitungen innerhalb des Heists. 1.000.000 GTA-Dollar Loyalty Challenge Schließt alle fünf Heists mit denselben vier Personen ab, ebenso wie alle Vorbereitungen für die Überfälle. 1.000.000 GTA-Dollar Criminal Mastermind Challenge Schließt alle fünf Heist in der richtigen Reihenfolge und mit denselben Personen auf der Schwierigkeitsstufe „Schwer“ ab. Niemand darf während der Überfälle sterben. 10.000.000 GTA-Dollar Another Perspective (nur PS4, Xbox One und PC) Schließt alle fünf Heists im First-Person-Modus ab. 100.000 GTA-Dollar

Tipp zu Another Perspective: Hierbei muss der Anführer eures Teams für alle Mitglieder den First-Person-Modus festlegen.

Die Koop-Überfälle in GTA Online gehören ohne Frage zu den spaßigsten, anstrengendsten und lohnendsten Missionen im Spiel. Am meisten werdet ihr zudem aus den Heists herausholen, wenn ihr nicht mit Fremden, sondern mit einer Gruppe von Freunden spielt: Dann stellt ihr auch sicher, dass ihr alle Heist-Missionen mit denselben Personen absolviert und die entsprechenden Boni mitnehmen könnt. Schwer ist das außerdem nicht wirklich, immerhin muss einzig der Teamleiter einen hochgelevelten Charakter im Spiel besitzen.