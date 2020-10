In einem aufwendigen Fan-Projekt haben Spieler von GTA 5 und Liebhaber der Fast & Furious-Reihe den gesamten ersten Film im Spiel nachgestellt. Der erste Trailer soll heißmachen auf den gesamten Film im November.

Schnelle Autos, noch schnellere Rennen, Gangster und Verfolgungsjagden mit der Polizei – GTA 5 und Fast & Furious haben einiges gemeinsam. Fans beider Franchises haben sich nun um den YouTube-Kanal Zocker TV 2013 versammelt und gemeinsam den ersten Film der Reihe mit Vin Diesel und Paul Walker komplett in GTA 5 nachgedreht.

Den ersten Trailer des Projektes könnt ihr hier sehen:

Unschwer zu erkennen, handelt es sich um die deutsche Synchro des Films, denn Zocker TV 2013 ist ein deutschsprachiger Kanal. Den Vergleich mit dem Original-Trailer muss das Projekt schon mal nicht scheuen. Gedreht wurde übrigens komplett auf der PS4, das Ergebnis erscheint im November 2020 in sechs einzelnen Teilen.

Straßenrennen mit getunten Autos passen perfekt zu GTA 5, aber auch mit den eher abgefahrenen Entwicklungen der Film-Reihe in späteren Teilen kann GTA mithalten. In Teil 9 geht es allerdings in den Weltraum, vielleicht sollte das dann eher auf dem PC mit Mod-Unterstützung gedreht werden. Aber der Reihe nach: erst mal steht nächsten Monat Fast & Furious 1 in den Startlöchern.