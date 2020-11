Vielleicht sollte Rockstar die hoffenden Fans bald mit einer Aussage zu GTA 6 erlösen. Es reicht nämlich schon eine simple Landstraße, um die Grand Theft Auto-Enthusiasten in Schwingung zu bringen. Oder war es doch Absicht?

Seit Jahren finden Fans immer wieder Hinweise auf GTA 6. Einige davon sind ziemlich hanebüchen, bei anderen lässt sich aber irgendwie nicht abstreiten, dass da zumindest was dran sein könnte. Eines zeigt es aber mit Sicherheit: GTA-Fans würden es begrüßen, wenn GTA 5 nicht noch eine Konsolengeneration überlebt.

https://store.playstation.com/de-de/product/EP1004-CUSA00411_00-PREMIUMPACKOG001/?utm_source=giga&utm_medium=psn&emcid=di-st-239016

Kennt ihr diese Geschichten, wenn Leute das Gesicht von Jesus auf ihrem verbrannten Toast sehen? Nun, dieser GTA 6-Hinweis erscheint auf dem ersten Blick ebenfalls in diese Sparte zu fallen. Entdeckt wurde die Andeutung der Fortsetzung in einem kurzen Teaser zur Map-Erweiterung von GTA Online sind für kurze Zeit GPS-Koordinaten zu sehen. Diese führen zu einem realen Ort an der Ostküste der USA.

Middle Mountain Trail ist eine staubige Landstraße in Virginia. Die Koordinaten führen aber nicht zu irgendeiner Stadt an dieser Straße, es sind nur ein paar Kurven. Diese haben die Form „VI“, also wie eine römische Sechs.

Sowohl im Reddit als auch Twitter halten einige Fans diese Koordinaten für einen Hinweis auf GTA 6. Es kann euch schnell lächerlich erscheinen, dass Fans in jeder Kleinigkeit etwas finden wollen. Doch dann ist es wie mit Toast-Jesus und je länger ihr auf das verrannte Weizenmehl guckt, desto mehr erkennt ihr ein Gesicht. Irgendwie passiert das auch mit dieser Sechs.

Über all dem schweben auch noch die Fragen, wieso genau diese Koordinaten gewählt wurden und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese zufällig genau zu einer Straße führen, die wie eine römische Sechs geformt sind? Dann habt ihr sie – die traurige Faszination.