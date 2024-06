GTA 6 für den PC? Chef gibt konkreten Hinweis

Aktuell ist allem Anschein nach keine PC-Version von GTA 6 geplant – zumindest war davon bislang nicht die Rede. Nun meldet sich jedoch Take-Two-Chef Strauss Zelnick zu Wort und macht allen PC-Spielern doch noch Hoffnung.

GTA 6: Aktuelle Plattformen sind nicht in Stein gemeißelt

Im Herbst 2025 soll es endlich soweit sein. Nach mehr als 12 Jahren Wartezeit soll dann GTA 6 erscheinen – vorerst nur für Xbox Series und PS5. Eine PC-Version steht bislang zumindest nicht im Raum.

In einem Interview auf der TD-Cowen-Konferenz hat Take-Two-Chef nun jedoch erstmal durchblicken lassen, dass das Ausbleiben der Ankündigung einer PC-Version noch lange nicht heißt, dass es niemals eine geben wird (Quelle: VGC):

Nun, das Ausbleiben einer Ankündigung ist nichts, was in Stein gemeißelt ist, soweit ich das beurteilen kann. Denn das Einzige, was nach dem Ausbleiben einer Ankündigung passiert, ist eine Ankündigung – nehme ich an – oder ein fortgesetztes Ausbleiben einer Ankündigung. Ich denke, das könnte auch passieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass beides in Stein gemeißelt ist. Aber Rockstar hat eine Herangehensweise an Plattformen, die wir schon einmal gesehen haben, und sie werden zu gegebener Zeit weitere Ankündigungen machen. Ich glaube, dass die richtige Strategie für unser Geschäft darin besteht, dort zu sein, wo der Verbraucher ist. Und in der Vergangenheit hat dieses Unternehmen die Verbraucher überall dort angesprochen, wo sie sind. Auf jeder Plattform, die im Laufe der Zeit Sinn macht.

Sind euch eigentlich diese versteckten Details im GTA-6-Trailer aufgefallen?

5 irre Details im GTA 6 Trailer Abonniere uns

auf YouTube

GTA 6 für PC und Smartphone?

Vor allem der letzte Satz dürfte Grund genug zur Annahme sein, dass GTA 6 auch für den PC erscheint. Schließlich dürfte sich auch die PC-Version von GTA 5 für Rockstar und Take-Two mehr als gerechnet haben. Wann die Version erscheint, steht jedoch noch in den Sternen. Wir gehen davon aus, dass die PC-Version etwa anderthalb Jahre nach der Konsolenversion an den Start gehen wird – so war es zumindest in der Vergangenheit.

Was jedoch ebenfalls im Raum steht, ist eventuell eine Art Cloud-Version für Smartphones und Mobil-Geräte. Schließlich ist der Markt für Mobile Games absolut gigantisch. Ob Rockstar jedoch das Gefühl hat, dass die Zeit und Internetinfrastruktur schon reif genug ist, um GTA 6 auf diese Weise für Smartphone-Nutzer zur Verfügung zu stellen, bleibt abzuwarten.

In Stein gemeißelt dürfte hingegen sein, dass GTA 6 ein paar Jahre nach dem Release nochmal als Remaster für die PS6 und die nächste Xbox-Generation erscheint – und vielleicht gibt es ja auch noch eine Version für die Konsolengeneration danach. Schließlich ist dieses Kunststück ebenfalls schon bei GTA 5 geglückt:

