Es hat eine Weile gedauert, bis Rockstar überhaupt offiziell bestätigte, dass sie an GTA 6 arbeiten. Einen Release-Termin gibt es noch immer nicht, doch Fans entdeckten auf der Seite der Filmdatenbank IMDb zumindest ein Release-Jahr.

GTA 6: Wurde das Release-Jahr von IMDb geleakt?

Die Frage, wann GTA 6 erscheint, kann oder will Rockstar Games bisher nicht beantworten – auch nicht ungefähr. Bei der Filmdatenbank IMDb ist jetzt allerdings das Jahr 2025 vermerkt, was sich durchaus realistisch anhört. Leider wird auf der Seite nicht ersichtlich, auf welche Fakten sich das Unternehmen stützt und so ist es auch schwer zu sagen, ob es sich dabei um echtes Insider-Wissen handelt (Quelle: IMDb).

Es ist nicht verwunderlich, dass Rockstar Games mit genauen Informationen zu GTA 6 noch zurückhält. In den letzten Jahren versank das Studio noch im Chaos. So soll die Geschichte des Spiels zum Beispiel komplett geändert worden sein, nachdem Rockstar Mitgründer Dan Houser das Unternehmen aufgrund von Unstimmigkeiten verließ. In einem Beitrag von NeoGAF wird der Vorgänger GTA 5 sogar „das chaotischste Projekt“ genannt, dass Rockstar bisher zustande gebracht hat (Quelle: NeoGAF).

In den letzten Monaten tauchten immer wieder Insider mit Wissen zum kommenden Spiel auf, wodurch zahlreiche negative, aber auch positive Gerüchte entstanden. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, empfehlen wir euch unsere praktische Übersicht.

Fans haben genaue Vorstellungen, wie GTA 6 werden soll:

GTA 6: Insider sagt Reveal im Oktober voraus

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Insider behauptet zu wissen, wann GTA 6 tatsächlich erscheint. Auch Insider Tez2 hat sich eingereiht und die Behauptung veröffentlicht, Rockstar würde den Release vom kommenden GTA-Spiel durch ein Event im Spiel verraten (Quelle: Reddit).

Sollte es stimmen, handelt es sich dabei um das Halloween-Event in GTA Online. Sechzehn Tage vor Halloween sollen UFOs im Spiel platziert werden, die am 23. Oktober dann von einem Tarn-UFO ersetzt werden sollen. Fans sind der Meinung, dass das ein Hinweis auf den Zeitpunkt ist. Auf Reddit erhält diese Theorie sogar Zuspruch, denn die Theorie stützt sich auf einen Screenshot eines Hauses mit einem UFO:

Da es das Haus in GTA 5 nicht gibt, glauben viele, dass es sich dabei um den ersten Screenshot aus GTA 6 handelt. Insider Tez2 zählt hier 1 und 1 zusammen – doch wie viele Gerüchte zuvor klingt das Ganze sehr unwahrscheinlich. Wir halten euch auf dem Laufenden.