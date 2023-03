Weltweit warten Fans sehnsüchtig auf neue Nachrichten zu Grand Theft Auto 6. Da befeuert ein US-amerikanischer Rapper die Gerüchteküche. Wird der Musiker im nächsten Teil der Open-World-Saga eine Rolle spielen? Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass der Rapper in einem Videospiel mitmacht.

GTA 6 Facts

50 Cent in GTA 6? Rapper deutet Gaming-Comeback an

Die Erwartungen an GTA 6 sind gewaltig! Immerhin gehört der Vorgänger zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten. Kein Wunder also, dass die Fans jede neue Information wie ein Schwamm aufsaugen. Egal, ob es sich dabei um ein offizielles Statement oder nur um ein Gerücht handelt.

Ganz neu ist zum Beispiel die Vermutung, dass der US-amerikanische Gangster-Rapper 50 Cent einen Auftritt in GTA 6 haben könnte.

Zumindest lässt ein neuer Instagram-Post des Musikers darauf schließen:

Da sich Curtis Jackson, wie der Rapper mit bürgerlichen Namen heißt, in einem Post recht kryptisch ausdrückt, ist das natürlich fernab von einer handfesten Ankündigung oder Bestätigung. Das hält seine 29 Millionen Follower natürlich nicht davon ab in den Kommentaren wilde Spekulationen anzustellen.

In diesem Zusammenhang fällt natürlich immer wieder GTA 6 als Stichwort. Immerhin gab es bereits Vermutungen darüber, dass das kommende Open-World-Spiel in einer Stadt spielt, die auf Miami basiert. Was ohne Frage zu Vice City passen würde.

Andere Fans vermuten hingegen seine Beteiligung an einer noch nicht angekündigten Serie zu GTA. Oder wird es doch gleich ein Film? Aktuell ist jedenfalls nichts in Stein gemeißelt.

Kein Witz: 50 Cent ist ein Videospielheld

Das wäre übrigens nicht der erste Auftritt des Rappers in einem Videospiel. Ganz im Gegenteil! 50 Cent hat sogar seine eigene Videospielreihe.

Der Third-Person-Shooter 50 Cent: Bulletproof erschien 2005 für die PS2 und die erste Xbox. 2009 folgte dann mit 50 Cent: Blood on the Sand ein direkter Nachfolger. Auch wenn der ganz große Erfolg ausblieb, die Spiele waren durchaus beliebt und bekamen von der Presse sogar annehmbare Kritiken.