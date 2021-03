Fortnite ist bereits mit zahlreichen Crossovern bestückt und noch ist lange kein Ende in Sicht. Epic Games verschickt derzeit eine neue Umfrage, um das Interesse der Spieler an anderen Franchisen für potenzielle Crossovers zu ermitteln – die Mischung ist interessant.

Fortnite: Epic Games möchte eure Meinung

Auf Reddit wurde kürzlich eine Umfrage von Epic Games gesichtet. Sie enthält eine Aufzählung von Charakteren aus den verschiedensten Spielen. Es sind Marken wie Grand Theft Auto, Resident Evil, Dragon Ball Z, Horizon Zero Dawn und viele mehr vertreten – ein bunter Genre-Mix.

Laut der Seite Gameinformer wird diese Umfrage per E-Mail durchgeführt, sie sei allerdings kein Hinweis darauf, was tatsächlich ins Spiel kommt und wann das soweit wäre. Epic Games scheint jedoch das Interesse der Spieler zu überprüfen, um potenzielle Crossover-Partner zu finden. Wer weiß, vielleicht könnt ihr also schon bald als CJ aus GTA: San Andreas gegen andere Fortnite-Spieler antreten.

Spielt das Finale der Nullpunktkrise jetzt im Spiel:

Fortnite: Testet euer Können im Croft-Anwesen

Für das jüngste Crossover hat sich Epic Games für Lara Croft entschieden. Es gilt „Das Geheimnis des Croft-Anwesens“ zu ergründen. Dafür tauscht ihr eure Waffen gegen eine Taschenlampe.

Bei dieser Map, die sich im Kreativmodus des Spiels befindet, handelt es sich um ein aufwendig gestaltetes Level voller Rätsel. Wenn ihr das Geheimnis um die Villa löst, bekommt ihr natürlich eine Belohnung für eure Mühen. Ihr erhaltet einen Code, mit dem ihr euch ein besonderes Spray-Motiv sichern könnt. Wenn ihr es haben möchtet, müsst ihr euch jetzt allerdings beeilen, denn den Code könnt ihr nur noch bis zum 31. März 2021 einlösen.

Übrigens: Fortnite gibt es auch für die PlayStation 4:

Fortnite im PlayStation Store

Was haltet ihr denn von den Crossovern in Fortnite und welches hat euch bis jetzt am besten gefallen? Habt ihr die E-Mail auch erhalten? Was für ein Crossover würdet ihr euch wünschen?