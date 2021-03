Rockstar Games gibt PS-Plus-Abonnenten monatlich 1.000.000 Ingame-Dollar gratis, bis die PS5-Version des Spiels erscheint. Bis jetzt habt ihr das Geld ganz bequem überwiesen bekommen – jetzt müsst ihr dafür etwas tun.

GTA 5 - Grand Theft Auto V Facts

GTA Online: Monatliche Geldspritzen von Rockstar

Solltet ihr GTA Online über die PlayStation spielen und ein PS Plus-Abo besitzen, werdet ihr die monatlichen Geldspritzen von Rockstar sicherlich genießen. Als Mitglied des Dienstes erhaltet ihr jedes Mal, wenn ein neuer Monat anbricht, automatisch 1.000.000 Dollar geschenkt.

Bisher landete die Währung automatisch auf eurem Konto, doch Rockstar gab jetzt bekannt, dass ihr das monatliche Online-Geld ab dem 1. April 2021 manuell im PlayStation Store einlösen müsst.

GTA Online: Automatische Zahlungen dauern zu lang

Das mag zwar nicht so bequem erscheinen, aber Rockstar ist der Meinung, dass diese Idee für einen reibungsloseren Ablauf, da ihr so nicht mehr auf die automatische Zahlung warten müsst. Während es bisher bis zu 72 Stunden dauern konnte, bis das Geld auf eurem Konto eintraf, sorgt die neue Methode dafür, dass das Geld innerhalb von Minuten überwiesen ist – kürzere Wartezeiten für euch und weniger Arbeit für Rockstar.

Die monatlichen Transaktionen werden bis zum Erscheinen von GTA Online auf der PlayStation 5 verfügbar sein, das derzeit für die zweite Hälfte des Jahres 2021 geplant ist.

Die aktualisierte Version des Spiels wird angeblich „erweitert und verbessert“ werden, wobei die PS5- und Xbox Series X/S-Ports die dritte Generation von Konsolen markieren, auf denen das außergewöhnlich erfolgreiche Open-World-Spiel erschienen ist.

